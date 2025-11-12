Hiến tạng: Hành động đẹp của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hiến tạng là hành động mang đậm tính nhân văn và được nhiều bạn trẻ ở Gia Lai lựa chọn. Với họ, đây không phải hành động chạy theo trào lưu nhất thời, mà là quyết định xuất phát từ trái tim nhân ái.

Vượt qua định kiến

Anh Phạm Văn Lai tự tin “khoe” thẻ đăng ký hiến mô, tạng của mình. Ảnh: P.L

Câu chuyện anh Phạm Văn Lai (SN 2000, ở phường An Phú) đã mạnh dạn đăng ký hiến tạng, rồi “khoe” tấm thẻ đăng ký hiến tạng của mình lên trang Facebook cá nhân đã nhận được nhiều lời chúc mừng, động viên. Anh Lai chia sẻ: “Năm 2021, tôi được xem một chương trình truyền hình nói về ý nghĩa của việc hiến tạng. Nếu một ngày tôi không còn, cơ thể vẫn có ích, giúp cứu sống người khác”.

Từ suy nghĩ đó, tháng 5-2025, sau khi tìm hiểu kỹ quy trình và thủ tục trực tuyến của Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh), anh Lai mạnh dạn đăng ký hiến tạng. “Trước khi đăng ký, tôi đã giải thích cho bố mẹ về ý nghĩa của việc hiến tạng và nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của gia đình. Từ khi đăng ký hiến tạng, tôi luôn chú trọng giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ, tập luyện thể thao để cơ thể luôn khỏe mạnh”, anh Lai tâm sự.

Ngoài đăng ký hiến tạng, anh Lê Văn Phúc cũng đang thực hiện nhiều dự án ý nghĩa vì cộng đồng. Ảnh: P.L

Cũng với suy nghĩ tích cực ấy, anh Lê Văn Phúc-Giám đốc Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội từ thiện và hỗ trợ phát triển cộng đồng Fly To Sky, Chủ nhiệm nhóm từ thiện Fly To Sky (phường Diên Hồng) đã chọn cách đón sinh nhật năm 19 tuổi thật đặc biệt: Đăng ký hiến tạng tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

“Tôi biết rằng, một người hiến tạng có thể cứu sống khoảng 8 - 10 người khác. Cơ thể rồi cũng trở về với cát bụi, nhưng trái tim hay một số bộ phận khác vẫn có thể tiếp tục sống trong cơ thể người khác, đó là một điều kỳ diệu”, anh Phúc bày tỏ.

Với anh Phúc, hiến tạng không chỉ là hành động nhân văn, mà còn là lời nhắc nhở mỗi người “sống tốt hơn, lành mạnh hơn”. Không dừng lại ở đó, anh Phúc đã thuyết phục được cả bố mẹ và em trai cùng đăng ký hiến tạng.

Chị Trần Phương Thảo đã đăng ký hiến mô, tạng tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: NVCC

Cô gái trẻ Trần Phương Thảo (SN 2005, phường Thống Nhất) cũng nhận được thẻ đăng ký hiến tạng từ Bệnh viện Chợ Rẫy vào ngày 9-10-2025. Trước khi đưa ra quyết định, Thảo đã làm công tác tư tưởng để bố mẹ hiểu ý nghĩa và ủng hộ việc hiến tặng mô, tạng. “Từ khi đăng ký, tôi thấy mình sống tích cực hơn, biết trân quý sức khỏe và từng phút giây của cuộc sống”, Thảo chia sẻ.

Nhân lên việc làm ý nghĩa

Không chỉ lựa chọn hiến tạng, những người trẻ nêu trên vẫn đang âm thầm lan tỏa tinh thần “sống đẹp” mỗi ngày.

“CLB Những người hiến tạng Gia Lai hiện có hơn 100 thành viên ở nhiều lứa tuổi, ngành nghề khác nhau. Họ đã vượt qua định kiến để đăng ký hiến tạng cứu người. Sự dũng cảm và tử tế đó lan tỏa nguồn năng lượng tích cực trong cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ”. Chủ nhiệm CLB Những người hiến tạng Gia Lai LÊ ĐỨC LÂU

Nhiều năm qua, anh Lai đều đặn tham gia chương trình hiến máu tình nguyện tại xã Chư Sê và phường Pleiku; là tình nguyện viên tích cực của chương trình “Hành trình Đỏ”. Đến nay, chàng trai nhỏ con nhưng giàu năng lượng ấy đã có 10 lần hiến máu tình nguyện.

Mỗi sáng thứ 6, anh Lai lại có mặt tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai để cùng CLB Máu nóng Gia Lai phát bánh mì và sữa miễn phí cho các bệnh nhi, người nhà có hoàn cảnh khó khăn. Anh Lai cùng một nhóm bạn trẻ đi thu gom giấy vụn, báo cũ, ve chai, rồi bán gây quỹ mua dụng cụ học tập tặng học sinh ở những điểm trường vùng sâu.

Trong khi đó, anh Lê Văn Phúc sáng lập nhóm từ thiện Fly To Sky từ năm 2018, đến nay thu hút hơn 200 thành viên nòng cốt và 25.000 tình nguyện viên tham gia. Nhóm đã triển khai hơn 30 dự án cộng đồng, hơn 240 chương trình và chiến dịch về giáo dục, y tế, an sinh xã hội, môi trường tại nhiều tỉnh, thành phố, với tổng kinh phí trên 23 tỷ đồng.

Anh Lê Văn Phúc (bìa trái) tặng nhu yếu phẩm cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ ở miền Bắc. Ảnh: NVCC

Năm 2024, anh Phúc thành lập Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội từ thiện và hỗ trợ phát triển cộng đồng Fly To Sky. “Các dự án của Fly To Sky đều mang thông điệp “Mỗi người góp một chút, cộng lại sẽ thành điều lớn lao giúp ích cho xã hội”. Những việc làm ý nghĩa của nhóm giúp tuổi trẻ sống có ích, sống đẹp và lan tỏa nguồn năng lượng tích cực trong cộng đồng”, anh Phúc bộc bạch.

Sau khi nhận thẻ đăng ký hiến tạng, chị Thảo cũng trở thành tuyên truyền viên tích cực nhằm xóa bỏ định kiến và lan rộng thông điệp “cho đi là còn mãi” của việc hiến mô, tạng.