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Dùng dao cướp tiệm vàng, nghi phạm bị bắt sau 40 phút truy xét

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NHÃ UYÊN (theo TTO, LĐO, Vietnam+)

(GLO)- Sáng 24-10, tại 1 tiệm vàng trên địa bàn phường Tân Khánh, TP. Hồ Chí Minh xảy ra vụ cướp tài sản. Nghi phạm sử dụng dao uy hiếp chủ tiệm nhưng bất thành, sau đó nhanh chóng bỏ trốn. Lực lượng Công an đã truy xét, bắt giữ người này chỉ sau 40 phút triển khai lực lượng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 50 phút cùng ngày, 1 người đàn ông điều khiển xe máy đến tiệm vàng Kim Thành Ngân Phát ở phường Tân Khánh. Tại đây, người này dùng dao uy hiếp, khống chế chị T.T.G.H. (SN 1997) - chủ tiệm vàng - nhằm chiếm đoạt tài sản.

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Đối tượng Nguyễn Minh Đắc tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC/NDO

Tuy nhiên, chị H. chống trả quyết liệt, khiến nghi phạm gây thương tích nhẹ cho nạn nhân rồi nhanh chóng lên xe máy bỏ chạy. Vụ việc không gây thiệt hại về tài sản.

Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, chị H. đến cơ quan Công an trình báo sự việc. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Tân Khánh cùng các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương triển khai biện pháp truy xét, truy bắt người gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định nghi phạm. Đến khoảng 9 giờ 40 phút cùng ngày, tức sau 40 phút triển khai truy xét, Công an đã khống chế, bắt giữ Nguyễn Minh Đắc (SN 1992, trú tại khu phố Phước Hải, phường Tân Khánh). Phương tiện cùng hung khí được cho là sử dụng trong vụ cướp cũng bị thu giữ.

Bước đầu Đắc khai nhận nảy sinh ý định cướp tiệm vàng do đầu tư chứng khoán thua lỗ, rơi vào cảnh nợ nần. Hiện Công an TP. Hồ Chí Minh đang củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ hành vi của Nguyễn Minh Đắc và xử lý theo quy định pháp luật.

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