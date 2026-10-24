2 cán bộ, giảng viên Trường Đại học Ngoại thương tiếp tay đường dây bán gần 1.500 bằng giả

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố 10 bị can trong đường dây sản xuất, mua bán hơn 1.500 văn bằng, chứng chỉ giả, thu lời bất chính khoảng 3 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong số này có một giảng viên và một cán bộ quản lý đào tạo của Trường Đại học Ngoại thương.

Theo thông tin từ Công an TP. Hà Nội, ngày 6-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, đồng thời khởi tố 10 bị can liên quan.

2 người được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú là Đỗ Hạnh Dung (SN 1979, giảng viên Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại thương) và Trần Thị Thoa (SN 1985, cán bộ Ban Quản lý đào tạo và Công tác sinh viên của Trường Đại học Ngoại thương, cơ sở Quảng Ninh). Tám bị can còn lại bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Các đối tượng trong đường dây mua bán văn bằng, chứng chỉ giả. Ảnh nguồn Báo Tiền Phong

Theo kết quả điều tra ban đầu, 2 người cầm đầu đường dây là Hoàng Văn Đạt (SN 1993) và Trần Anh Hào (SN 1995), cùng trú tại TP. Hồ Chí Minh. 2 người này bàn bạc, góp tiền mua máy in màu, máy khắc dấu, máy dập cán dấu, máy photocopy, máy tính và nhiều thiết bị khác để tổ chức sản xuất văn bằng, chứng chỉ giả.

Các đối tượng còn chuẩn bị hàng trăm con dấu giả mang tên các sở, ngành, trường THPT, cao đẳng, đại học và văn phòng công chứng. Hoàng Văn Dũng được thuê với mức lương 6 triệu đồng/tháng, phụ trách các công đoạn cắt phôi, ép plastic, đóng dấu và chuyển tài liệu cho người giao hàng.

Sản phẩm được rao bán với giá từ 1-2 triệu đồng mỗi văn bằng, chứng chỉ. Để tiếp cận khách hàng, nhóm đối tượng sử dụng tài khoản ảo đăng quảng cáo nhận làm giả giấy tờ, bằng cấp trên các hội nhóm Facebook, đồng thời lập nhiều website giới thiệu dịch vụ.

Qua rà soát không gian mạng, Phòng An ninh mạng Công an TP. Hà Nội phát hiện các tài khoản quảng cáo dịch vụ làm giả giấy tờ, từ đó lần theo số điện thoại liên hệ và xác định đường dây hoạt động trên nhiều tỉnh, thành phố.

Tang vật bị cơ quan Công an thu giữ. Ảnh nguồn Báo Tiền Phong

Nhằm tổ chức giao hàng và hạn chế nguy cơ bị phát hiện, Đạt và Hào thiết lập mạng lưới chuyển phát tại nhiều địa phương. Các đối tượng Đỗ Văn Hùng, Nguyễn Văn Tình, Hoàng Văn Nam, Hoàng Minh Tưởng và Hoàng Quốc Lập tham gia vận chuyển, nhận hoa hồng từ 100.000-300.000 đồng mỗi đơn hàng.

Cơ quan điều tra xác định Đạt và Hào còn móc nối với Đỗ Hạnh Dung và Trần Thị Thoa để cung cấp, làm văn bằng, chứng chỉ giả theo nhu cầu của sinh viên. Vai trò cụ thể và các tình tiết liên quan đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Ngày 24-9, Phòng An ninh mạng chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội triển khai lực lượng tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Lạng Sơn và Quảng Ninh, bắt giữ các đối tượng liên quan.

Quá trình điều tra, công an thu giữ nhiều thiết bị phục vụ việc làm giả giấy tờ, cùng số lượng lớn con dấu giả. Lực lượng chức năng cũng xác định 20 người có hành vi mua văn bằng, chứng chỉ giả và thu giữ 54 tài liệu giả các loại.

Theo thống kê sơ bộ, từ đầu năm 2024 đến thời điểm bị phát hiện, đường dây đã sản xuất, bán ra thị trường hơn 1.500 văn bằng, chứng chỉ giả, thu lời bất chính khoảng 3 tỷ đồng.

Đại diện Phòng An ninh mạng Công an TP. Hà Nội nhận định hành vi làm giả, mua bán văn bằng, chứng chỉ gây mất công bằng trong tuyển dụng, ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn và tiềm ẩn nguy cơ đối với các lĩnh vực đòi hỏi người lao động phải được đào tạo đúng quy định.

Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.