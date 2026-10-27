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Gia Lai: Xử phạt tài xế sử dụng điện thoại khi lái xe, dùng thẻ nhận dạng của người khác

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THU HÀ
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(GLO)- Ngày 26-10, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) lập biên bản vi phạm hành chính đối với 1 tài xế ô tô về hành vi sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, sử dụng thẻ nhận dạng lái xe của người khác để đăng nhập thông tin khi điều khiển ô tô chở khách.

Trước đó, lúc 14 giờ 25 phút cùng ngày, Đội CSGT đường bộ số 1 tiếp nhận tin báo về việc 1 tài xế dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi điều khiển ô tô lưu thông trên Quốc lộ 25, đoạn qua xã Ia Sao, tỉnh Gia Lai.

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Tài xế sử dụng điện thoại trong khi đang lái xe. Ảnh chụp màn hình

Sau khi tiếp nhận thông tin, tổ địa bàn Chư Sê - Chư Pưh (thuộc Đội CSGT đường bộ số 1) xác minh, dừng phương tiện mang biển kiểm soát 81F1-xxx khi xe di chuyển đến đoạn đường tránh xã Chư Sê để kiểm tra, xử lý.

Qua làm việc, tài xế B.T.B. (SN 1992) xác nhận hành vi vi phạm. Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế về 2 hành vi: Dùng tay sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện đang di chuyển trên đường bộ, sử dụng thẻ nhận dạng lái xe của người khác để đăng nhập thông tin khi điều khiển ô tô chở khách.

Tổng mức tiền phạt đối với 2 hành vi là 6,5 triệu đồng.

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Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế B.T.B. Ảnh: Thu Hà

Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người điều khiển phương tiện chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không sử dụng điện thoại bằng tay khi lái xe, thực hiện đúng quy định về sử dụng thẻ nhận dạng lái xe, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.

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