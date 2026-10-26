Hàng chục nghìn xe máy bị tịch thu bán phế liệu: Người trúng đấu giá được sử dụng thế nào?

(GLO)- Hàng chục nghìn xe máy vi phạm bị tịch thu được đưa ra đấu giá dưới dạng phế liệu, với giá bình quân chỉ vài trăm nghìn đồng mỗi chiếc. Tuy nhiên, người trúng đấu giá không được sử dụng những phương tiện này để lưu thông, bởi tài sản được bán kèm điều kiện xử lý cụ thể.

Tháng 8-2026, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Hồ Chí Minh đưa ra đấu giá 2 lô tài sản gồm 36.339 xe máy là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu, được xác lập quyền sở hữu toàn dân. Tổng giá khởi điểm của các lô tài sản ở mức hơn 27,3 tỷ đồng; bình quân khoảng 620.000-770.000 đồng/xe. Hình thức xử lý được xác định là bán phế liệu.

Một kho tạm giữ xe vi phạm của Công an TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Nam Anh

Trước đó, tháng 1-2026, hơn 24.000 xe máy vi phạm tại TP. Hồ Chí Minh cũng được đấu giá theo hình thức bán phế liệu. Theo thông tin công bố, các phương tiện thuộc những lô này phải hủy số khung, số máy và cắt khung xe làm 3 phần bằng nhau đối với xe hai bánh. Người trúng đấu giá chịu chi phí vận chuyển, nhân công và xử lý môi trường theo điều kiện bán tài sản.

Điều đáng chú ý là trong cùng một lô tài sản bị tịch thu, có thể có phương tiện còn khả năng sử dụng và xe đã hư hỏng, không đủ điều kiện đăng ký lại. Nguyên tắc quan trọng là phải căn cứ vào hồ sơ đấu giá, mô tả tài sản và hình thức xử lý được công bố. Nếu xe được bán theo diện phế liệu, không đăng ký lại, người trúng đấu giá chỉ được xử lý tài sản theo đúng điều kiện đã công bố; không được tự ý giữ nguyên phương tiện để sử dụng hoặc tìm cách hợp thức hóa thành xe lưu thông.

Đối với những lô xe được xác định còn tính năng sử dụng, bán nguyên trạng và được phép đăng ký lại, người mua cần thực hiện thủ tục đăng ký theo quy định. Theo quy định về đăng ký xe, phương tiện phải có nguồn gốc hợp pháp, bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường mới đủ điều kiện đăng ký, cấp biển số. Việc trúng đấu giá tài sản không thay thế các điều kiện pháp lý này

Thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công ngày 21-10-2026 cũng cho thấy sự phân biệt này. Một lô gồm 7.266 phương tiện vi phạm bị tịch thu được đưa ra đấu giá, trong đó có 876 xe mô tô, xe gắn máy còn tính năng sử dụng, bán nguyên trạng và đăng ký lại; 6.390 phương tiện thuộc diện bán phế liệu, không đăng ký lại.

Người có nhu cầu tham gia đấu giá cần xem kỹ danh mục tài sản, hiện trạng phương tiện, mục đích xử lý và các nghĩa vụ đi kèm. Với lô bán phế liệu, cần tính cả chi phí vận chuyển, tập kết, tháo dỡ, cắt khung, hủy số khung và số máy, cũng như yêu cầu về môi trường nếu được quy định trong hồ sơ.