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400 tấn heo bệnh, heo chết ra thị trường: Lỗ hổng nào trong kiểm soát thực phẩm?

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (theo Bộ Công an, TTXVN)

(GLO)- Khoảng 400 tấn heo bệnh, heo chết bị đưa ra thị trường, thu lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng. Đáng lo ngại, số thịt này còn được cung cấp cho cơ sở làm giò chả, phơi bày nguy cơ mất an toàn thực phẩm từ khâu thu gom đến chế biến.

Theo Bộ Công an, ngày 21-10, Công an TP. Đồng Nai thông tin triệt phá Chuyên án 926H, điều tra đường dây thu gom, giết mổ và tiêu thụ heo bệnh, heo chết do Trần Văn Hùng (SN 1975, trú phường Xuân Lộc, TP. Đồng Nai) cầm đầu.

Từ năm 2024, Hùng cùng vợ là Huỳnh Thị Hiếu Em thu mua heo bệnh, heo chết từ nhiều nguồn, đưa về khu vực giết mổ tại phường Xuân Lộc rồi pha lóc thành thịt nạc, ba chỉ, thịt đùi; da và mỡ cũng được tận dụng để bán.

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Đối tượng Trần Văn Hùng (áo vàng) cùng tang vật. Ảnh: TTXVN phát

Thịt được bán cho các đầu mối với giá 25.000-40.000 đồng/kg. Nguyễn Thị Thu Phượng tiếp tục bán cho người dân tại cổng Khu công nghiệp Xuân Lộc và cung cấp nguyên liệu cho cơ sở giò chả của Phạm Thị Hân với giá 35.000-55.000 đồng/kg. Theo cơ quan điều tra, các đối tượng biết rõ nguồn gốc heo bệnh, heo chết nhưng vẫn đưa vào tiêu thụ.

Ngày 5-10, lực lượng chức năng kiểm tra 5 địa điểm liên quan, thu giữ khoảng 7 tấn thịt heo chết nhiễm virus dịch tả heo châu Phi. Vụ án đã được khởi tố; 9 người bị khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo Điều 317 Bộ luật Hình sự. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Vụ án cho thấy nguy cơ mất an toàn thực phẩm tại nhiều mắt xích. Trước hết là khâu thu gom, vận chuyển vật nuôi. Nếu nguồn gốc và tình trạng vật nuôi không được kiểm tra nghiêm, heo bệnh, heo chết có thể lọt vào chuỗi cung ứng.

Tiếp đó, việc giết mổ, pha lóc và phân phối qua nhiều đầu mối khiến người tiêu dùng khó nhận biết nguồn gốc thịt nếu thiếu chứng từ truy xuất. Đáng lo hơn, thịt không bảo đảm an toàn còn có thể được đưa vào cơ sở chế biến, trở thành nguyên liệu làm giò chả và các sản phẩm khác.

Tại hội nghị sơ kết công tác an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2026, đại diện Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an cho biết tình trạng thu gom, giết mổ, tiêu thụ sản phẩm lợn nhiễm dịch bệnh để chế biến thực phẩm vẫn diễn biến phức tạp ở một số địa phương. Cơ quan chức năng cũng ghi nhận trường hợp có dấu hiệu móc nối, bỏ qua khâu kiểm soát bắt buộc và hợp thức hóa giấy tờ.

Thực tế đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm tra xuyên suốt từ nguồn cung, vận chuyển, giết mổ đến phân phối và chế biến; đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cơ sở trong việc chứng minh nguồn gốc nguyên liệu. Những hành vi cố tình đưa thực phẩm không an toàn ra thị trường cần bị xử lý nghiêm.

Người tiêu dùng nên ưu tiên thịt và sản phẩm chế biến có nguồn gốc rõ ràng, lựa chọn cơ sở kinh doanh đáng tin cậy và thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

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