Triệt phá đường dây lừa đảo qua AI Livestream, chiếm đoạt 404 tỷ đồng

(GLO)- Quảng cáo kiếm tiền dễ dàng từ nền tảng AI Livestream TATAO LIVE, nhóm đối tượng đã huy động 404 tỷ đồng của người tham gia. Cơ quan điều tra khởi tố 7 bị can, bước đầu thu hồi hơn 8,6 tỷ đồng.

Bộ Công an vừa thông tin về việc triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn đầu tư vào nền tảng AI Livestream TATAO LIVE. Cơ quan điều tra xác định số tiền các bị hại nộp vào hệ thống lên tới 404 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng làm việc với các đối tượng. Ảnh: Bộ Công an

Theo thông tin từ Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An, Lào Cai xác lập chuyên án, đấu tranh với đường dây này sau khi phát hiện dấu hiệu sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 6-2025, các đối tượng thành lập Công ty TNHH Công nghệ TATAO Việt Nam và Công ty TNHH Phát triển thị trường LIVESTREAM AI.

Các nghi phạm sử dụng website www.tataovn.com, cùng các nền tảng mạng xã hội Facebook, YouTube, Zalo, Zoom để quảng bá ứng dụng TATAO LIVE, huy động vốn, chiếm đoạt tiền của người tham gia.

Nhóm này sử dụng website, Facebook, YouTube, Zalo và Zoom để quảng bá ứng dụng TATAO LIVE, giới thiệu đây là nền tảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), có khả năng tự động livestream bán hàng và tạo thu nhập.

Website này được đăng ký ngày 1-8-2025, đứng tên Hoàng Trung Kiên, có thời hạn đến ngày 1-8-2030, sử dụng máy chủ thuộc hệ thống Alibaba Cloud đặt tại Hồng Kông (Trung Quốc).

Để thu hút người tham gia, các nghi phạm giới thiệu TATAO LIVE là nền tảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), sử dụng nhân vật ảo thay thế con người tự động livestream bán hàng, có hợp tác với các sàn thương mại điện tử như TikTok, Shopee, Lazada.

Tuy nhiên, ứng dụng không được phát hành chính thức trên Google Play hoặc App Store mà người tham gia phải tải tệp APK hoặc cài đặt thông qua đường dẫn trên website của TATAO.

Các đối tượng liên quan trong vụ án. Ảnh: Bộ Công an

Nhằm tạo lòng tin, nhóm này công khai giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số thuế, địa chỉ văn phòng; đồng thời thường xuyên tổ chức hội nghị, họp trực tuyến qua Zoom, livestream giới thiệu chiến lược kinh doanh, chính sách hoa hồng, quảng bá TATAO là "hệ sinh thái bán lẻ AI", có khả năng tạo doanh thu tự động.

Các nghi phạm còn tổ chức trao thưởng, quay số trúng thưởng xe máy, điện thoại, iPad, tiền mặt; xây dựng hệ thống người tham gia với các cấp Leader, Agency, chia sẻ hình ảnh nhận tiền, rút tiền thành công và tổ chức các hoạt động từ thiện nhằm tạo hiệu ứng lan truyền trên mạng xã hội.

Các đối tượng đưa ra nhiều gói đầu tư với mức giá khác nhau. Gói AI Livestream ban đầu có giá 3,9 triệu đồng, được quảng cáo ưu đãi còn 2,9 triệu đồng. Ngoài ra, 3 gói Matrix Livestream AI có giá lần lượt 14,9 triệu đồng; 84,9 triệu đồng và 418,9 triệu đồng.

Người tham gia được hướng dẫn kích hoạt tài khoản, mở ứng dụng và xem video livestream trong khoảng 30 giây đến 1 phút. Sau đó, hệ thống tự động cộng tiền vào ví điện tử với các tên gọi như “Doanh thu livestream”, “Hoa hồng AI” hoặc “Tatao Xu”.

Các đối tượng quảng cáo người tham gia có thể kiếm từ 30.000-50.000 đồng/ngày với gói AI Livestream và 900.000-1,5 triệu đồng/ngày với gói Matrix. Trong giai đoạn đầu, hệ thống thực tế chi trả tiền cho một số người sau khoảng 1-7 ngày, khiến nhiều người tin tưởng tiếp tục đầu tư hoặc lôi kéo người khác tham gia.

Tuy nhiên, theo kết quả điều tra, ứng dụng không có gian hàng, giỏ hàng, dữ liệu đơn hàng, khách hàng hay chứng từ thanh toán để chứng minh nguồn doanh thu từ hoạt động thương mại điện tử. Tiền trả cho những người tham gia trước thực chất được lấy từ khoản tiền người tham gia sau nộp vào hệ thống.

Nhóm đối tượng còn xây dựng cơ chế hoa hồng nhiều tầng, với mức hưởng từ 5-17% tùy số lượng người được giới thiệu. Đến giữa tháng 4-2026, hệ thống xuất hiện dấu hiệu bất thường khi người tham gia không thể rút tiền, các lệnh giao dịch liên tục ở trạng thái chờ xử lý, văn phòng đóng cửa, website và ứng dụng ngừng hoạt động.

Trước thời điểm hệ thống dừng hoạt động, các đối tượng bị xác định có hành vi rút tiền mặt, chuyển tiền qua nhiều tài khoản trung gian và có dấu hiệu tẩu tán tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án về các tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”, đồng thời khởi tố 7 bị can để điều tra theo quy định.