Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Gia Lai: Trang bị kỹ năng bảo vệ bản thân trên không gian mạng cho học sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHẬT LINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 24-10,  Phòng An ninh mạng (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Câu lạc bộ Niềm tin số Gia Lai tổ chức tuyên truyền, trang bị kỹ năng bảo vệ bản thân trên không gian mạng cho gần 1.600 học sinh Trường THPT Trưng Vương (phường Quy Nhơn).

Tại chương trình, các em học sinh được hướng dẫn nhận diện những tình huống không an toàn trên mạng như bị quấy rối, đe dọa, dụ dỗ, ép buộc cung cấp thông tin cá nhân hoặc phát tán hình ảnh riêng tư. Khi gặp những tình huống này, các em cần dừng tương tác, không chia sẻ nội dung gây tổn thương cho người khác, lưu giữ bằng chứng, báo cáo tài khoản vi phạm và tìm kiếm sự hỗ trợ từ người đáng tin cậy.

trang-bi-ky-nang-an-toan-tren-khong-gian-mang-cho-hoc-sinh-5409.jpg
Trang bị kỹ năng bảo vệ bản thân trên không gian mạng cho gần 1.600 học sinh Trường THPT Trưng Vương. Ảnh: Nhật Linh

Với chủ đề “Kết nối không tổn thương”, chương trình cũng nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội; khuyến khích học sinh cân nhắc trước khi đăng tải, chia sẻ thông tin, hình ảnh liên quan đến người khác.

gia-lai-trang-bi-ky-nang-an-toan-tren-khong-gian-mang-cho-hoc-sinh.jpg
trang-bi-ky-nang-an-toan-tren-khong-gian-mang-cho-hoc-sinh-5974.jpg
Các em học sinh hào hứng tham gia trả lời các câu hỏi tình huống về việc bản thân, bạn bè bị quấy rối, đe dọa, dụ dỗ, ép buộc cung cấp thông tin cá nhân hoặc phát tán hình ảnh riêng tư. Ảnh: Nhật Linh

Tại chương trình, các em học sinh còn được hướng dẫn cách lắng nghe, hỗ trợ bạn bè khi gặp sự cố trên không gian mạng, không phát tán thông tin riêng tư và chủ động tìm đến gia đình, thầy cô hoặc cơ quan chức năng khi cần giúp đỡ.

Bên cạnh đó, học sinh được giới thiệu Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 để tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết. Việc chủ động lên tiếng, chia sẻ với gia đình, thầy cô hoặc cơ quan chức năng được nhấn mạnh như một cách để các em không phải tự đối mặt với những tình huống gây tổn thương.

trang-bi-ky-nang-an-toan-tren-khong-gian-mang-cho-hoc-sinh.jpg
Cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) phân tích về tác hại của ma túy. Ảnh: Nhật Linh

Dịp này, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) cũng tuyên truyền về tác hại của ma túy; giúp học sinh nhận diện những nguy cơ, thủ đoạn lôi kéo sử dụng ma túy, nhất là trong môi trường bạn bè và trên không gian mạng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Hội nghị triển khai hoạt động CLB Niềm tin số Gia Lai.

Hội nghị triển khai hoạt động Câu lạc bộ Niềm tin số Gia Lai

(GLO)- Chiều 5-10, tại trụ sở Công an tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Phòng An ninh mạng (Công an tỉnh) tổ chức Hội nghị triển khai hoạt động Câu lạc bộ Niềm tin số Gia Lai và Chiến dịch “Không Một Mình” năm 2026 - Phòng, chống xâm hại trực tuyến trên địa bàn tỉnh. 

Có thể bạn quan tâm

Truy bắt 4 phạm nhân trốn trại, trong đó có kẻ từng đâm trọng thương 2 cán bộ Công an ở Gia Lai

Truy bắt 4 phạm nhân trốn trại

Tin tức

(GLO)- Theo nguồn tin của phóng viên, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Khánh Hòa truy bắt đối tượng buôn ma túy, đâm trọng thương cán bộ Công an và trốn khỏi trại giam.

5.107 vụ tàu cá mất kết nối, nguy cơ thất thu gần 128 tỷ đồng: Chuyển Bộ Công an điều tra

5.107 vụ tàu cá mất kết nối ở Cà Mau, nguy cơ thất thu gần 128 tỷ đồng: Chuyển Bộ Công an điều tra

Tin tức

(GLO)- Thanh tra Chính phủ vừa chuyển Bộ Công an xem xét, điều tra 2 nội dung có dấu hiệu vi phạm tại Cà Mau, liên quan 5.107 vụ tàu cá mất kết nối giám sát hành trình (VMS) không được xác minh, xử lý đúng quy định dẫn đến hết thời hiệu xử phạt, nguy cơ thất thu gần 128 tỷ đồng.

Chồng cũ Tiktoker Hằng Du Mục bị khởi tố, bắt tạm giam

Chồng cũ Tiktoker Hằng Du Mục bị khởi tố, bắt tạm giam

Tin tức

(GLO)- Ngày 18-10, Công an TP. Hồ Chí Minh thông tin về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Sun Yupeng (Tôn Bằng, SN 1976, quốc tịch Trung Quốc) - chồng cũ của TikToker Hằng Du Mục - để điều tra về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

null