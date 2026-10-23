Công an xã Ia Ko hỗ trợ gia đình người Jrai ở Thái Lan hồi hương

(GLO)- Công an xã Ia Ko (tỉnh Gia Lai) vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của lực lượng Công an hỗ trợ 1 gia đình người Jrai cư trú bất hợp pháp ở Thái Lan hồi hương.

Trước đó, vì nghe lời rủ rê, lôi kéo của các đối tượng ở Thái Lan nên anh Rah Lan Hanh (SN 1994, trú tại làng Tai Pêr, xã Ia Ko) đã dẫn theo vợ và 2 con nhỏ vượt biên sang Thái Lan.

Anh Hanh và niềm vui sau khi trở về với các con. Ảnh: ĐVCC

Do cư trú bất hợp pháp, cuối năm 2025, anh Hanh đã bị chính quyền Thái Lan bắt tạm giam tại trại giam của Cục Di trú (IDC). Khi anh Hanh bị giam giữ, vợ con anh rơi vào tình cảnh khó khăn vì không có việc làm.

Nắm bắt tình hình trên, Công an xã Ia Ko đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ vận động, hỗ trợ gia đình anh Hanh hồi hương, ổn định cuộc sống. Đến ngày 12-9-2026, vợ và 2 con của anh đã được hỗ trợ về đến địa phương.

Đến ngày 21-10, anh Hanh cũng được hỗ trợ đưa từ IDC về địa phương sau gần 1 năm bị giam giữ. Sau khi đoàn tụ, gia đình anh Hanh bày tỏ sự cảm kích tinh thần trách nhiệm, tận tâm của lực lượng Công an khi đã hỗ trợ cho các thành viên trong gia đình trở về an toàn.