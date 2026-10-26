Chân giò ế được “hô biến” thành khâu nhục Thất Khê nhờ ChatGPT

(GLO)- Khó tiêu thụ chân giò đóng hộp, 1 giám đốc doanh nghiệp tại Hà Nội đã dùng ChatGPT thiết kế nhãn mác khâu nhục Thất Khê (Lạng Sơn) để bán qua mạng xã hội, lừa dối khách hàng. Vụ việc đang được cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Theo đó, cơ quan chức năng xác định người “hô biến” chân giò ế thành khâu nhục Thất Khê là L.Đ.T. (34 tuổi) - Giám đốc, người đại diện của Công ty TNHH thực phẩm Z FOODDELI có địa chỉ tại số 660, phường Phúc Diễn, TP. Hà Nội.

Nhiều khách hàng mua phải khâu nhục giả. Ảnh: Vũ Tuấn/TTO

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng tháng 9-2026, T. tìm hiểu công thức chế biến món khâu nhục và chân giò vị Tứ Xuyên trên mạng xã hội, sau đó mua nguyên liệu, dụng cụ để sản xuất, đóng hộp sản phẩm như: hộp thiếc, thịt lợn, chân giò nhãn “Khâu nhục vị Tứ Xuyên”.

Tuy nhiên, do hàng hóa khó tiêu thụ, người này tìm hiểu thị trường và nhận thấy khâu nhục Lạng Sơn được nhiều người quan tâm. Biết Thất Khê là địa phương nổi tiếng với món khâu nhục, T. sử dụng ChatGPT để thiết kế nhãn mang tên “Khâu nhục Thất Khê Lạng Sơn”, đặt in rồi thay nhãn trên các sản phẩm đã sản xuất trước đó.

Trong tháng 9-2026, cơ sở này sản xuất khoảng 500 sản phẩm mang nhãn mới, bán được 150 sản phẩm thông qua mạng xã hội. Tuy nhiên, sau khi nhận hàng, nhiều khách hàng phản ánh chất lượng không như quảng cáo và yêu cầu trả lại. Đến ngày 2-10, T. dừng sản xuất, tiêu hủy số hàng tồn kho.

Hiện Công an TP. Hà Nội đã lập hồ sơ vụ việc để tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm.

Trước đó, một số người tiêu dùng phản ánh sản phẩm khâu nhục được quảng cáo là đặc sản Thất Khê, Lạng Sơn nhưng khi mở hộp, bên trong chủ yếu là xương chân giò và bì lợn.

Đáng chú ý, bao bì không ghi ngày sản xuất, hạn sử dụng và địa chỉ nhà sản xuất. Thông tin vận chuyển cũng cho thấy hàng được gửi từ Hà Nội, không phải Lạng Sơn.

Qua rà soát, cơ quan quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn cho biết trên địa bàn có 3 cơ sở sản xuất, chế biến và 5 cơ sở kinh doanh khâu nhục đóng hộp. Tuy nhiên, không có cơ sở nào sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm đóng hộp như loại hàng hóa bị người tiêu dùng phản ánh. Các cơ sở được rà soát thực hiện ghi nhãn hàng hóa và thông tin nguồn gốc, xuất xứ theo quy định.