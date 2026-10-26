Đề xuất ngừng cấp điện, nước, Internet để cưỡng chế xử phạt: Áp dụng khi nào?

(GLO)- Dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) đề xuất bổ sung biện pháp ngừng cung cấp điện, nước, Internet và dịch vụ viễn thông để cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt.

Chính phủ đã trình Quốc hội dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), trong đó đề xuất bổ sung nhiều biện pháp cưỡng chế mới nhằm nâng cao hiệu quả thi hành quyết định xử phạt.

Minh họa: ChatGPT

Theo Bộ Công an, cơ quan chủ trì soạn thảo, pháp luật hiện hành có 5 biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp cá nhân, tổ chức không tự nguyện chấp hành các hình thức xử phạt bổ sung như tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn, đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc không thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Vì vậy, dự thảo đề xuất bổ sung cơ chế cưỡng chế để xử lý những trường hợp này.

Đối với điện, nước, biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ được đề xuất áp dụng đối với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khi cá nhân, tổ chức vi phạm không chấp hành hình thức xử phạt bổ sung như đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc không thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Các trường hợp được cơ quan soạn thảo nêu gồm buộc khôi phục tình trạng ban đầu; buộc phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng không có giấy phép hoặc xây dựng không đúng giấy phép. Việc ngừng cung cấp điện, nước nhằm tạo sức ép để đối tượng vi phạm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quyết định xử phạt.

Đối với Internet, viễn thông và hạ tầng số, dự thảo đề xuất áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ hoặc sử dụng biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn, chặn truy cập đối với cá nhân, tổ chức không chấp hành quyết định tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc không thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trên môi trường điện tử theo quy định.

Ngoài các biện pháp nêu trên, dự thảo luật còn đề xuất tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân, người đứng đầu tổ chức chưa chấp hành xong quyết định xử phạt; niêm phong trụ sở, địa điểm, cơ sở hoặc bộ phận cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; tạm dừng đăng kiểm, đăng ký xe và cấp giấy phép lái xe trong những trường hợp được quy định.

Theo cơ quan soạn thảo, việc bổ sung các biện pháp cưỡng chế nhằm khắc phục tình trạng cá nhân, tổ chức cố tình chây ỳ, né tránh nghĩa vụ hoặc tiếp tục hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ để thu lợi dù chưa chấp hành quyết định xử phạt.

Một số ý kiến tại quá trình thảo luận, góp ý dự án luật cũng đề nghị đánh giá kỹ tính khả thi, phạm vi và điều kiện áp dụng, bởi việc ngừng cung cấp điện, nước hoặc Internet có thể ảnh hưởng đến những người cùng sử dụng dịch vụ nhưng không vi phạm.