28 văn nghệ sĩ tham tham dự trại sáng tác văn học nghệ thuật tại Gia Lai

Chương trình do Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai tổ chức. Tham dự trại sáng tác có 28 văn nghệ sĩ đến từ các tỉnh: Đăk Lăk, Lâm Đồng, Đà Nẵng và Gia Lai.

Quang cảnh lễ khai mạc. Ảnh: Lam Nguyên

Phát biểu tại lễ khai mạc, Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Công Hưng-Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai-nhận định: Trại sáng tác văn học nghệ thuật năm 2025 nhằm tạo điều kiện để các văn nghệ sĩ từ nhiều vùng miền trong cả nước gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và cùng nhau sáng tạo. Đây cũng là dịp tôn vinh vẻ đẹp quê hương, đất nước, con người, đặc biệt là những giá trị văn hóa đậm đà bản sắc của vùng Tây Nguyên.

“Chúng tôi mong rằng mỗi anh chị em văn nghệ sĩ sẽ có những trải nghiệm thật sâu sắc, tìm thấy nguồn cảm hứng từ cảnh sắc núi rừng, từ con người hiền hòa, chân chất nơi đây để sáng tạo nên những tác phẩm giàu xúc cảm, phản ánh hơi thở đời sống Gia Lai hôm nay”-Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh chia sẻ.

Nhà văn Nguyễn Hồng Chiến (tỉnh Đăk Lăk) chia sẻ cảm xúc khi tham dự trại sáng tác. Ảnh: Lam Nguyên

Trong thời gian 7 ngày, các văn nghệ sĩ sẽ đi thực tế tại một số đơn vị của Binh đoàn 15, Bộ đội Biên phòng tỉnh; tham quan Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, di tích Nhà lao Pleiku, Bảo tàng Pleiku, danh thắng Biển Hồ, núi lửa Chư Đang Ya.