21 người trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia lãnh án

Theo bản án sơ thẩm, cơ quan xét xử tuyên phạt các bị cáo cầm đầu đường dây là Mạc Bình Hưng (trú tỉnh Bình Thuận) 18 năm tù; Nguyễn Văn Bằng (trú tại tỉnh Nghệ An) 16 năm tù cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cùng vụ án, 19 người khác là đồng phạm với Hưng và Bằng bị tuyên các mức án từ 7 đến 16 năm tù cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" hoặc "Rửa tiền". Kết thúc phiên xét xử, nhóm bị cáo ở tội “Rửa tiền” (7 người) đã nộp khắc phục hậu quả số tiền hơn 8 tỷ đồng. Nhóm bị cáo ở tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" gồm 11 người, tòa tuyên phải bồi thường hơn 11 tỷ đồng.

Theo hồ sơ vụ án, nhóm đối tượng chủ mưu của hành vi lừa đảo liên quan vụ án trên (hiện vẫn chưa rõ lai lịch, tạm gọi là nhóm vn2323) thuê Công ty Jinbian (có trụ sở tại Campuchia) để thực hiện rửa tiền từ các nguồn tiền phạm tội.

Công ty này là một tổ chức tội phạm, chuyên hoạt động rửa tiền cho các ứng dụng đánh bạc hoặc các đối tượng lừa đảo, như một cổng thanh toán trung gian. Khi thực hiện hoạt động rửa tiền, công ty này sẽ thu phí 1-3% số tiền giao dịch.

Sau khi nhận được “đơn hàng”, Công ty Jinbian giao bộ phận 777pay triển khai thực hiện. Đây là 1 trong 8 bộ phận trực thuộc, phụ trách các hoạt động rửa tiền tại thị trường Việt Nam, do Tan Zhi Bao (còn gọi là Gu Lang, sinh năm 1986, quốc tịch Trung Quốc) làm quản lý.

Bộ phận này và nhóm vn2323 đã lập ra 2 nhóm chat trên phần mềm Telegram mang tên “Nhóm nhập tiền vn2323” và “Nhóm xuất tiền vn2323”, để trao đổi, phối hợp các hoạt động lừa đảo và rửa tiền từ nguồn gốc phạm tội. Khi nhóm vn2323 thực hiện hành vi lừa đảo, hướng dẫn bị hại chuyển tiền vào các tài khoản do bộ phận 777pay chỉ định, các thành viên của bộ phận này sẽ cùng phối hợp để lừa bị hại, sau đó chuyển tiền lòng vòng qua nhiều tài khoản khác nhau, hoặc sử dụng để mua tiền điện tử có tên là USDT.

Khi có yêu cầu rút tiền, bộ phận 777pay sẽ chuyển tiền VND hoặc tiền điện tử tới các tài khoản do nhóm vn2323 chỉ định, thông qua cổng thanh toán mang tên VNPAY (giả mạo cổng thanh toán tại Việt Nam).

Quá trình điều tra xác định, sau khi nhận số tiền gần 20 tỷ đồng chiếm đoạt được từ chị N.T.L. (trú tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), các đối tượng lừa đảo vn2323 đã yêu cầu rút về 3 tài khoản ngân hàng và ví điện tử do chúng chỉ định, với tổng số tiền gần 14 tỷ đồng và gần 400.000 điểm.

Diễn biến các ngày xét xử, bị cáo Mạc Bình Hưng và Vũ Xuân Huy (thuộc bộ phận 777pay) thừa nhận hành vi phạm tội theo như cáo trạng truy tố.

Cùng với đó, các bị cáo khác thuộc bộ phận 777pay cũng cho rằng, chỉ đi làm thuê để hưởng lương, thực hiện công việc được giao và giữ vai trò thứ yếu trong từng công đoạn, do đó mong hội đồng xét xử xem xét khi lượng hình. Hội đồng xét xử đánh giá, các bị cáo có vai trò đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bởi đã tham gia vào một trong những khâu của hoạt động lừa đảo do các đối tượng cầm đầu tổ chức, do đó không thể chối bỏ trách nhiệm.

Cơ quan công tố thì cho rằng, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự công cộng và hoạt động quản lý kinh tế của nhà nước. Việc đưa các bị cáo ra xét xử nhằm đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật, nhất là trong bối cảnh tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng diễn ra phổ biến hiện nay.

Căn cứ vào tài liệu có trong hồ sơ, các chứng cứ thu thập được, lời khai của các bị cáo tại phiên tòa và diễn biến phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt các mức án.