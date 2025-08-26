20 năm tù cho gã “yêu râu xanh” hiếp dâm bé gái gần 3 tuổi

(GLO)- Ngày 26-8, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Siu Yir (SN 1964, trú tại thôn Plơi Apa Ama H'Lăk, xã Ia Tul) 20 năm tù giam về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Yir là đối tượng đã có nhiều tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Lần gần nhất, Yir ra tù từ năm 2014 khi chấp hành án tại Trại giam Gia Trung.

Yir đã bị tuyên phạt mức án 20 năm tù cho hành vi đồi bại. Ảnh: Ngọc Trí

Chiều 11-8-2024, sau khi uống rượu, Yir đến nhà một người ở cùng thôn chơi. Lúc này có chị K.H. bế theo con gái là cháu C. cùng ngồi chơi tại đây. Yir bế cháu C. đi ra ngoài, khi chị H. hỏi thì đối tượng nói rằng bế về nhà chơi.

Tại nhà sàn của mình, Yir đã có hành vi đồi bại với cháu C. Khi không thấy con đâu, chị H. chạy sang nhà Yir tìm thì phát hiện sự việc nên đã trình báo lực lượng Công an.