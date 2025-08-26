20 năm tù cho gã “yêu râu xanh” hiếp dâm bé gái gần 3 tuổi

Yir là đối tượng đã có nhiều tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Lần gần nhất, Yir ra tù từ năm 2014 khi chấp hành án tại Trại giam Gia Trung.
Chiều 11-8-2024, sau khi uống rượu, Yir đến nhà một người ở cùng thôn chơi. Lúc này có chị K.H. bế theo con gái là cháu C. cùng ngồi chơi tại đây. Yir bế cháu C. đi ra ngoài, khi chị H. hỏi thì đối tượng nói rằng bế về nhà chơi.
Tại nhà sàn của mình, Yir đã có hành vi đồi bại với cháu C. Khi không thấy con đâu, chị H. chạy sang nhà Yir tìm thì phát hiện sự việc nên đã trình báo lực lượng Công an.