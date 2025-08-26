Danh mục
20 năm tù cho gã “yêu râu xanh” hiếp dâm bé gái gần 3 tuổi

LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
(GLO)- Ngày 26-8, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Siu Yir (SN 1964, trú tại thôn Plơi Apa Ama H'Lăk, xã Ia Tul) 20 năm tù giam về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Yir là đối tượng đã có nhiều tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Lần gần nhất, Yir ra tù từ năm 2014 khi chấp hành án tại Trại giam Gia Trung.

Yir đã bị tuyên phạt mức án 20 năm tù cho hành vi đồi bại. Ảnh: Ngọc Trí

Chiều 11-8-2024, sau khi uống rượu, Yir đến nhà một người ở cùng thôn chơi. Lúc này có chị K.H. bế theo con gái là cháu C. cùng ngồi chơi tại đây. Yir bế cháu C. đi ra ngoài, khi chị H. hỏi thì đối tượng nói rằng bế về nhà chơi.

Tại nhà sàn của mình, Yir đã có hành vi đồi bại với cháu C. Khi không thấy con đâu, chị H. chạy sang nhà Yir tìm thì phát hiện sự việc nên đã trình báo lực lượng Công an.

Gia Lai: Xử lý 319 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 1,6 tỷ đồng

Gia Lai: Xử lý 319 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 1,6 tỷ đồng

Pháp luật

(GLO)- Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Gia Lai, từ ngày 16-7 đến 15-8, các lực lượng chức năng đã xử lý 319 vụ vi phạm, khởi tố 2 vụ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, 2 vụ vi phạm các quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Cảnh sát hình sự đấu tranh hiệu quả với tội phạm

Cảnh sát Hình sự Gia Lai đẩy mạnh tấn công trấn áp tội phạm

Pháp luật

(GLO)- Sau gần 1 tháng triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) đã nhanh chóng điều tra, phá nhiều vụ án nghiêm trọng, bắt giữ đối tượng trọng án trước khi vượt biên, đồng thời triệt xóa nhiều đường dây, tụ điểm cờ bạc quy mô lớn.

Gia Lai: Khởi tố 11 đối tượng hỗn chiến tại khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết

Gia Lai: Khởi tố 11 đối tượng hỗn chiến tại khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết

Tin tức

(GLO)- Chiều 21-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, liên quan đến vụ 2 nhóm thanh niên dùng hung khí rượt đuổi, hỗn chiến trên nhiều tuyến đường xung quanh Quảng trường Đại Đoàn Kết.

