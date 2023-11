Theo dõi Báo Gia Lai trên

(GLO)-Ngày 27/11, 18 quốc gia trong đó có Mỹ, Anh đã công bố thỏa thuận quốc tế an toàn trí tuệ nhân tạo (AI). Đây là thỏa thuận chi tiết đầu tiên về cách thức bảo đảm công nghệ AI được sử dụng một cách an toàn trước nguy cơ lừa đảo, đồng thời hối thúc các công ty công nghệ phải tạo ra các hệ thống AI "an toàn ngay trong bước thiết kế".