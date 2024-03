Xét xử vợ chồng bị cáo Trương Mỹ Lan gây thiệt hại cho SCB 498.000 tỉ đồng

UBND tỉnh Tiền Giang thưởng đột xuất cho tập thể Trường Mầm non Tuổi Thần Tiên về thành tích xuất sắc trong phối hợp bắt giữ đối tượng có biểu hiện “ngáo đá”.

Ngày 1.3, Công an H.Phù Mỹ (Bình Định) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can tông xe vào CSGT.