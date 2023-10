Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc chuyển giao Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

(GLO)- Chiều 4-10-2023, nhân kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (4/10/1961-4/10/2023) và 22 năm Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy (4/10/2001-4/10/2023), Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức gặp mặt, biểu dương, trao giấy chứng nhận đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy năm 2023. Trung tá Ksor H’Bơ Khắp-Phó Giám đốc Công an tỉnh dự buổi gặp mặt.

