Xây dựng Gia Lai thành tỉnh phát triển khá của cả nước

(GLO)- Trong không khí trang trọng, phấn khởi của Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Ðảng, mang theo khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, Ðảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách chiến lược của Ðảng cho chặng đường phát triển mới.

Nhân dịp này, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai dự Đại hội đã chia sẻ tầm nhìn, mục tiêu cùng các giải pháp trọng tâm nhằm hiện thực hóa khát vọng xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới.

▪ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thay đổi mang tính căn bản, đột phá. Từ tinh thần và những định hướng lớn của Đại hội, xin đồng chí cho biết tỉnh Gia Lai đặt ra mục tiêu trọng tâm nào thời gian tới?

Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai. - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã đề ra những định hướng lớn về phát triển đất nước nhanh, bền vững; trong đó, nhấn mạnh xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, giữ vững quốc phòng - an ninh và huy động mọi nguồn lực để phát triển KT-XH. Tinh thần đó là cơ sở quan trọng để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai tiếp tục nỗ lực, quyết tâm hơn nữa trong nhiệm kỳ 2025-2030. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xác định rõ mục tiêu xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, du lịch, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI); phấn đấu đưa Gia Lai trở thành tỉnh khá và cùng cả nước vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

▪ Để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Gia Lai phát triển khá, theo đồng chí, đâu là những khâu đột phá chiến lược mà tỉnh cần tập trung?

- Để hiện thực hóa mục tiêu đưa Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, tỉnh xác định rõ những khâu đột phá chiến lược cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thời gian tới. Trước hết, Gia Lai sẽ triển khai đồng bộ 5 trụ cột tăng trưởng và 4 khâu đột phá chiến lược được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra, nhằm tạo động lực và nền tảng bền vững cho phát triển KT-XH. Trong đó, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tri thức và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là những yếu tố cốt lõi giúp tỉnh nâng cao năng lực cạnh tranh, khai thác tối đa tiềm năng đất đai, tài nguyên và con người. Về hạ tầng, tỉnh sẽ tập trung hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối, hạ tầng logistics, năng lượng và hạ tầng công nghệ thông tin - truyền thông để tăng cường liên kết vùng, kết nối nội tỉnh và với các thị trường lớn hơn. Đây là điều kiện then chốt để thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, dịch vụ và thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao. Môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và thuận lợi tiếp tục được cải thiện để thu hút nguồn lực cả trong và ngoài nước, tạo được lợi thế cạnh tranh so với các địa phương khác. Song song đó, tỉnh xác định nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố quyết định cho sự phát triển bền vững. Chúng tôi chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho lực lượng lao động, đặc biệt là trong các ngành công nghệ cao, dịch vụ chất lượng cao, cùng với các chương trình giáo dục - đào tạo gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp… Tôi tin rằng với tinh thần đổi mới, đoàn kết và quyết tâm cao độ, cùng sự lãnh đạo đúng đắn của Trung ương, tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng, vượt qua thách thức để hiện thực hóa khát vọng phát triển.

Gia Lai sẽ tập trung hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối, hạ tầng logistics để tăng cường liên kết vùng, kết nối với các thị trường rộng lớn. Ảnh: Quang Tấn

▪ Một trong những yêu cầu quan trọng luôn được nhấn mạnh trong quá trình phát triển là phải củng cố khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân. Gia Lai sẽ có những giải pháp gì để phát huy sức mạnh đại đoàn kết, thưa đồng chí?

- Khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận của nhân dân là nền tảng quyết định để Gia Lai có thể thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đặt ra. Đây không chỉ là quan điểm lãnh đạo xuyên suốt mà còn là nguồn lực tinh thần và thực tiễn để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ KT-XH, đảm bảo an ninh - quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Khi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân cùng hướng về một mục tiêu chung thì mọi khó khăn, thách thức đều có thể vượt qua. Chính sự đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp để Gia Lai bứt phá vươn lên, phát triển nhanh, bền vững và hài hòa. Về giải pháp cụ thể, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định phải tiếp tục thực hiện nghiêm công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, chú trọng củng cố sự thống nhất trong nhận thức và hành động của toàn Đảng bộ. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng công tác chính trị - tư tưởng; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tập hợp, vận động nhân dân tham gia phát triển KT-XH và thực hiện các chủ trương lớn của tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh luôn coi trọng việc kết nối, lan tỏa khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận mạnh mẽ từ cơ sở đến tỉnh, từ cán bộ đến từng người dân. Qua đó, góp phần tạo nên sự gắn kết bền chặt trong hệ thống chính trị, thúc đẩy sự tham gia tích cực của mọi tầng lớp xã hội vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Gia Lai trước mắt cũng như lâu dài. Tất cả những giải pháp này được triển khai trên nền tảng đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận từ nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tạo nên sức mạnh tổng hợp để Gia Lai vươn lên mạnh mẽ, bền vững.

Gia Lai sẽ phát huy thế mạnh để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Ảnh: Nguyễn Dũng

▪ Với vai trò là Trưởng Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai dự Đại hội XIV của Đảng, đồng chí có thể chia sẻ những kỳ vọng mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai gửi gắm đến Đại hội?

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn sau 40 năm đổi mới, với cơ đồ, tiềm lực và vị thế quốc tế được nâng cao rõ rệt. Đây là Đại hội mang tính bước ngoặt lịch sử, mở ra tầm nhìn chiến lược đến năm 2030 (kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng) và 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước) với chủ đề “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên CNXH”. Chúng tôi kỳ vọng Đại hội lần này sẽ quyết sách chiến lược, tạo đột phá về thể chế, KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nhân lực chất lượng cao và phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; quan tâm phát triển văn hóa, con người, xác định rõ, đây là nền tảng tinh thần và là nguồn lực, sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước. Qua đó, tạo điều kiện giúp các địa phương như Gia Lai tận dụng lợi thế về đất đai, tài nguyên, khí hậu, văn hóa, con người để tạo bước nhảy vọt cho tăng trưởng nhanh và bền vững, cùng cả nước vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

▪ Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!