(GLO)- Nhằm chào mừng Kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Kon Tum (9/2/1913-9/2/2023), ngày 12/2, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với Báo Giao thông và Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) tổ chức Giải chạy THACO Marathon “Vì an toàn giao thông” năm 2023. Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng cùng hàng ngàn vận động viên tham gia chạy tại chương trình.