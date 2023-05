Windows 11 có thể mở tập tin RAR hoặc 7-Zip theo mặc định

Tin liên quan ChatGPT sẽ là trung tâm của Windows 12

Theo The Verge, bên cạnh việc bổ sung tính năng Windows Copilot mới do trí tuệ nhân tạo (AI) cung cấp, Microsoft đã tuyên bố rằng người dùng Windows 11 giờ đây có thể mở tập tin RAR, 7-Zip hay nhiều định dạng nguồn mở khác. Điều này đạt được nhờ vào dự án mã nguồn mở Libarchive, giúp cải thiện hiệu suất của chức năng giải nén trên Windows, thậm chí tốt hơn so với các ứng dụng bên thứ ba.

Microsoft đã hỗ trợ tập tin ZIP trong Windows lần đầu tiên vào năm 1998, nhưng để thao tác với các tập tin 7-Zip (.7z), RAR (.rar) hay GZ (.gz), người dùng phải cần cài đặt các ứng dụng bên thứ ba. Ví dụ, 7-Zip là một ứng dụng nguồn mở và miễn phí, trong khi ứng dụng WinRAR cung cấp bản dùng thử 40 ngày. Định dạng GZ được sử dụng phổ biến hơn trong Linux thông qua các tiện ích GNU Zip (gzip) cùng với định dạng TAR.

Trong tuyên bố của mình, Microsoft nói sự hỗ trợ cho các định dạng này hiện được thảo luận, và công ty sẽ triển khai chúng đến với người dùng Windows 11 sẽ nhận được chúng thông qua bản cập đang được hoàn thiện vào cuối tuần này. Mặc dù vậy, vẫn chưa rõ liệu các chức năng có được hỗ trợ khi làm việc với các tập tin nén hay không. Các tính năng bổ sung có thể kể đến như bảo vệ bằng mật khẩu cả trong quá trình nén và giải nén tập tin.

Giám đốc Windows và thiết bị của Microsoft Panos Panay cho rằng việc tích hợp cho Windows 11 các công cụ năng suất sẽ cho phép người dùng hoàn thành các công việc một cách nhanh chóng và tốt nhất.