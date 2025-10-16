WHO cảnh báo toàn cầu 3 loại siro ho nhiễm độc của Ấn Độ

(GLO)- Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa phát đi cảnh báo toàn cầu về 3 loại siro ho nhiễm độc sản xuất tại Ấn Độ, sau khi các sản phẩm này bị cho là liên quan đến cái chết của hàng chục trẻ em.

2 trong 3 loại siro Ấn Độ bị phát hiện chứa chất gây hại. Ảnh: TPO

Theo đó, độc tố được phát hiện trong một số lô siro Coldrif, Respifresh TR và ReLife do 3 Công ty Sresan Pharmaceutical, Rednex Pharmaceuticals và Shape Pharma sản xuất. Các loại siro này được sử dụng để điều trị ho, cảm cúm và cảm lạnh thông thường.

Tổ chức này nhận định 3 loại siro nhiễm độc nêu trên tiềm ẩn nguy cơ đáng kể, có thể gây bệnh nặng, thậm chí đe dọa tính mạng người dùng.

Trước đó, truyền thông Ấn Độ đưa tin, ít nhất 22 trẻ em đã tử vong tại bang Madhya Pradesh thuộc miền Trung Ấn Độ. Cơ quan Quản lý Dược phẩm Ấn Độ (CDSCO) xác định trong 3 loại siro ho trên chứa diethylene glycol-chất độc hại từng được đưa vào một số sản phẩm nhiễm độc khác của Ấn Độ trong những năm gần đây.

Tuy Cơ quan Quản lý dược phẩm Ấn Độ khẳng định các sản phẩm nhiễm độc chưa được xuất khẩu và chưa có bằng chứng về buôn bán bất hợp pháp, WHO vẫn kêu gọi các cơ quan y tế toàn cầu tăng cường giám sát và báo cáo ngay nếu phát hiện sản phẩm tại quốc gia của họ.

Tổ chức này cũng đề nghị đánh giá cẩn trọng bất kỳ loại thuốc uống nào từ 3 nhà sản xuất kể trên, đặc biệt là các sản phẩm sản xuất từ tháng 12-2024.

Trước khi cảnh báo toàn cầu về các sản phẩm y tế bị nhiễm độc trên, WHO đã làm việc với Ấn Độ về siro ho Coldrif liệu có liên quan đến cái chết của 17 trẻ em dưới 5 tuổi và có được xuất khẩu sang các nước khác hay không. Hiện, WHO đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế Ấn Độ để theo dõi tình hình, xác định nguồn gốc nhiễm độc và giảm thiểu nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng.

Nhà chức trách Ấn Độ đã bắt đầu điều tra các nhà sản xuất liên quan. Chính quyền bang Tamil Nadu-nơi đặt trụ sở của Sresan Pharmaceutical-đã thu hồi giấy phép hoạt động của công ty này; đồng thời yêu cầu thu hồi toàn bộ các lô thuốc nhiễm độc.