Vụ nổ lò hơi khiến 6 người thiệt mạng: Khởi tố Giám đốc Công ty gỗ Bình Minh

Sáng 8-5, lãnh đạo UBND phường Tân An (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn khiến hàng chục chiếc xe điện du lịch bị cháy.

Liên quan vụ án tại Tập đoàn Thuận An, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can, trong đó bị can mới nhất là ông Dương Văn Thái, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang.