Vụ hai nữ lao công bị bắn ở Quảng Ngãi: Biểu dương lực lượng phá án

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi biểu dương các cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh, Công an các địa phương đã truy bắt nhanh hai nghi phạm nổ súng làm hai nữ lao công trọng thương.

Ngày 9/10, tại trụ sở Công an tỉnh Quảng Ngãi, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức khen thưởng các đơn vị, lực lượng phá nhanh vụ án nổ súng khiến hai nữ công nhân bị thương.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã trao Bằng khen và 100 triệu đồng cho Công an tỉnh; biểu dương các cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh, Công an các địa phương đã có thành tích trong công tác truy bắt nhanh hai nghi phạm nổ súng làm hai nữ lao công trọng thương, xảy ra rạng sáng 5/10, tại phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi.

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tham gia phối hợp truy bắt thành công các đối tượng.

Trước đó, vào lúc 1 giờ ngày 5/10, hai công nhân vệ sinh môi trường Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi là Lê Thị Minh Khải và Võ Thị Lưu đang làm nhiệm vụ thu dọn rác tại khu vực đường Phạm Văn Đồng (phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi) thì bị nhóm thanh niên đi xe máy gây sự.

Một thanh niên sau đó đã dùng súng bắn khiến hai chị bị thương, mất nhiều máu ở chân. Hai nạn nhân đã được người dân sinh sống ở khu vực hiện trường vụ việc đưa đi cấp cứu.

Ngay trong ngày 5/10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã ký công văn hỏa tốc yêu cầu Công an tỉnh khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Ngày 6/10, Công an tỉnh cho biết qua điều tra đã bắt giữ hai đối tượng gây án là Nguyễn Đức Nga (23 tuổi) và Trần Viết Đông (24 tuổi) cùng quê ở Quảng Nam, tạm trú huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Các đối tượng bị lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi phục kích bắt giữ khi đang lẩn trốn tại địa bàn huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.

Qua điều tra, các đối tượng khai nhận do bực tức khi bị hai nữ công nhân vệ sinh môi trường nhắc nhở vì nẹt pô xe máy nên các đối tượng dùng súng bắn vào các nạn nhân.