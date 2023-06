Vụ án thao túng thị trường chứng khoán: Bắt tạm giam 5 đối tượng

Theo dõi Báo Gia Lai trên

Ngày 28/6, liên quan đến vụ án hình sự thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty Cổ phần chứng khoán châu Á Thái Bình Dương, Công ty Cổ phần đầu tư châu Á Thái Bình Dương và Công ty Cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 5 bị can để điều tra về tội "Thao túng thị trường chứng khoán" quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự 2015. Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên.