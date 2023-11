Việt Nam tăng 3 bậc trên bảng xếp hạng quốc gia an toàn nhất thế giới

Theo đó, Iceland được bình chọn là quốc gia an toàn nhất thế giới. Việt Nam đứng thứ 41 trên tổng số 163 quốc gia, vùng lãnh thổ an toàn nhất thế giới, tăng 3 bậc so với năm 2022. Afghanistan liên tiếp 8 lần xếp ở cuối bảng, là quốc gia nguy hiểm nhất. Báo cáo kết luận rằng khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA) vẫn là khu vực kém an toàn nhất thế giới. Đây là quê hương của 4/10 quốc gia kém bất hòa bình nhất.

Mức độ an toàn của các quốc gia được xếp hạng dựa trên 23 hạng mục như dân số, an toàn, an ninh xã hội, sự xung đột trong nước và quốc tế, mức độ quân sự hóa. Mỗi hạng mục được chấm theo thang điểm 1-5. Tổng điểm của quốc gia, điểm đến nào càng thấp thì thứ hạng an toàn càng cao.