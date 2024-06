Việt Nam giành 8 huy chương tại Olympic Vật lý châu Á năm 2024

Nói về dự thảo luật Nhà giáo, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho rằng, nếu luật này được thông qua, việc quản lý nhà giáo sẽ hướng đến việc quản lý thực chất hơn và nhà giáo cảm thấy thoải mái hơn, tự do hơn trong hoạt động nghề nghiệp…

Thông tin được Thiếu tá Phan Minh Hoàng, Phó trưởng Công an TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho biết, trưa 30-5.

Tối 29-5, Công an TP Thái Bình đang điều tra vụ việc 1 trẻ mầm non bị bỏ quên trên xe đưa đón của một trường mầm non tư thục trên địa bàn xã Phú Xuân (TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình).