(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai trả lời kiến nghị của cử tri huyện Ia Pa liên quan thu hồi đất do Công ty Hoàng Anh Gia Lai thuê trong phần diện tích đất Nông trường Cao su tại xã Pờ Tó.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá, làm rõ đối tượng Trần Thị H. (SN 1997, trú TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) thực hiện hơn 10 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thu hồi 13 xe ô tô trị giá hơn 10 tỷ đồng.