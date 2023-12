Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật 29 tổ chức đảng và 65 đảng viên

Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Thanh Bình về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Chặn bắt 2 chiếc xe ô tô đang đi trên địa bàn thị xã Cửa Lò (Nghệ An), công an phát hiện trên xe có chở gần 2 nghìn các loài động vật hoang dã như rùa, trăn, rắn, vẹt.

Trong số các bị can, có 6 bị can là cán bộ và nguyên cán bộ của Chi cục Đăng kiểm Long An, Phòng Tàu sông thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam và 3 đăng kiểm viên Chi cục Đăng kiểm số 9.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải về tội “Nhận hối lộ".