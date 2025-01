Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai thi hành kỷ luật nhiều đảng viên vi phạm

Tại kỳ họp, qua xem xét kết quả kiểm điểm, đề nghị thi hành kỷ luật đối với Chi ủy Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các đảng viên có liên quan, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: Chi ủy Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; thiếu kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện quy chế làm việc, các quy định về công tác cán bộ, việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi hành án dân sự.

Vi phạm của Chi ủy Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh gây dư luận không tốt, làm phát sinh đơn thư, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng, địa phương, đơn vị.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật Chi ủy Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 bằng hình thức khiển trách.

Quang cảnh kỳ họp thứ 52 của UBKT Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: Đăng Vũ



Liên quan đến vi phạm của Chi ủy Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh có trách nhiệm của 25 đảng viên, trong đó có 4 đảng viên đến mức phải xử lý kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 4 đảng viên gồm: Đào Trọng Giáp-Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Nguyễn Văn Hậu-Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án, Chấp hành viên; Trần Thanh Sơn-Chấp hành viên; Vũ Thành Trung-Chấp hành viên. Đồng thời, yêu cầu đảng viên kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Cũng tại kỳ họp, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Trần Thị Kim Tuyến-Phó Trưởng phòng Thông tin-Lưu trữ (Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh), nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đak Đoa, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: Là Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đak Đoa từ tháng 1-2022 đến tháng 4-2024, đồng chí Trần Thị Kim Tuyến đã buông lỏng lãnh đạo, quản lý, để xảy ra những khuyết điểm, vi phạm trong việc triển khai thực hiện thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, giải quyết một số thủ tục đăng ký biến động đất đai.

Vi phạm của đồng chí làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị nơi sinh hoạt, công tác. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Trần Thị Kim Tuyến bằng hình thức khiển trách.

Ngoài ra, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Trần Quốc Toản-Phó Đội trưởng Đội Kỹ thuật hình sự (Công an huyện Đak Đoa), nguyên điều tra viên Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP. Pleiku), UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: Từ tháng 12-2017 đến tháng 4-2018, là điều tra viên được lãnh đạo Công an TP. Pleiku phân công giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, đồng chí đã không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật, không phân tích kỹ chứng cứ, tài liệu và thỉnh thị xin ý kiến của cơ quan cấp trên để khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can theo quy định pháp luật.

Vi phạm của đồng chí làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị nơi sinh hoạt, công tác. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Trần Quốc Toản bằng hình thức khiển trách.

Cũng tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, cho ý kiến đối với kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2025.