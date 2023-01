Ước vọng hồi hương của người từng là “Phó Tổng thống” FULRO

(GLO)- Sáng 25-1 (nhằm mùng 4 Tết Quý Mão), tại di tích An Khê Trường (thị xã An Khê; thuộc Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo), Ban Quản lý di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 234 năm Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa (1789-2023).

(GLO)- Đầu tháng 12-2022, UBND phường An Phú (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình “Móc khóa an ninh” nhằm phát huy vai trò của người dân tham gia phòng-chống tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) khu dân cư.