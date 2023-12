Từ 1.7.2024, thêm trường hợp phải đổi thẻ căn cước

Chiều 2/12, để đảm bảo an toàn giao thông, các đơn vị chức năng ở tỉnh Quảng Bình đã đóng chốt chặn, cử người túc trực, không để người và phương tiện qua lại những khu vực ngập nước nguy hiểm.

Xác định bị can kề liềm vào cổ để cướp tiền của nhân viên bán xăng, đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, Công an H.Tiên Phước (Quảng Nam) ra quyết định truy nã đặc biệt.

Thẻ Căn cước công dân đã được cấp trước ngày 1/7/2024 có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ. Công dân khi có nhu cầu thì được cấp đổi sang thẻ Căn cước. Trường hợp Chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng thì được sử dụng đến hết ngày 31/12/2024.

Chiều 27-11, Công an huyện Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) cho biết đang điều tra, truy bắt kẻ cướp tiền của nhân viên cây xăng trên địa bàn xã Tiên Cảnh (huyện Tiên Phước).

Anh Thư cho biết do sơ suất nên bị rơi xuống sông ở khu vực Cảng Long An và bị dòng nước cuốn trôi; may mắn được Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh cứu hộ.