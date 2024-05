Truy nã nghi phạm giết 'vợ hờ' rồi trốn vào rừng sâu ở Quảng Bình

Ngày 18-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết vừa ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Trần Văn Thông (SN 1968; trú xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh) về tội "Giết người".

Trần Văn Thông là nghi phạm sát hại Hồ Thị Minh (SN 2000; trú xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy)

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 6-5, Trần Văn Thông và chị Hồ Thị Minh vào rừng để chặt lá cọ lợp mái nhà. Đến 14 giờ cùng ngày, Thông điện thoại cho người nhà thông báo việc đã giết hại chị Minh và nói 20 phút nữa sẽ tự tử rồi tắt máy.

Sau khi nhận được thông tin, Trưởng bản Eo Bù-Chút Mút, xã Lâm Thủy và người nhà chị Hồ Thị Minh vào rừng tìm kiếm, phát hiện chị tử vong trong tư thế bị treo cổ vào thân cây, trên người có nhiều vết thương.

Sau khi sát hại chị Minh, đối tượng đã bỏ trốn từ ngày 6-5. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Thông về hành vi giết người.

Theo nhận định ban đầu từ chính quyền địa phương, nguyên nhân xảy ra án mạng đau lòng nói trên có thể xuất phát từ việc ghen tuông.

Thông vào bản Chút Mút ở với chị Minh như vợ chồng cách đây gần 5 năm, cả 2 đã có con chung nhưng không đăng ký kết hôn. Chị Minh trước đó đã có một đời chồng và 2 con riêng.

Cơ quan công an thông báo bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay bị can Trần Văn Thông đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất; hoặc thông báo ngay cho Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Quảng Bình (số 6 Nguyễn Văn Linh, TP Đồng Hới; SĐT: 0694100324).