Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giáo dục

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Trường THPT Lê Thánh Tông đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, giai đoạn 2025-2029

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VŨ CHI VŨ CHI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 1-9, Trường THPT Lê Thánh Tông (phường Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập và đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, giai đoạn 2025-2029.

Dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường THPT Lê Thánh Tông có các ông: Phạm Văn Nam-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trần Quốc Khánh-Tỉnh ủy viên, Bí thư phường Ayun Pa; Hiệu trưởng các trường THPT lân cận cùng các thầy, cô giáo, học sinh của Trường THPT qua các thời kỳ.

gen-h-z6966002072022-485c4c307aee78f7b41bbb8a59d2c528.jpg
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phạm Văn Nam (thứ 2 từ phải sang) trao bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, giai đoạn 2025-2029 cho tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Lê Thánh Tông. Ảnh: Vũ Chi

Trường THPT Lê Thánh Tông ra đời năm 1975 với tên gọi Trường cấp II-III Cheo Reo. Sau nhiều lần chia tách, ngày 6-8-2008, Trường chính thức mang tên Trường THPT Lê Thánh Tông. Sau 50 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Lê Thánh Tông đã khẳng định được chất lượng giáo dục toàn diện với bề dày thành tích, trở thành địa chỉ tin cậy để phụ huynh yên tâm gửi gắm con em và là điểm sáng trong ngành giáo dục tỉnh nhà.

Trong 5 năm học gần đây, nhà trường có 64 học sinh đạt giải tại kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh, 1 học sinh đạt giải khuyến khích tại kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT quốc gia; tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn tỉnh đạt 18 huy chương; đạt 5 giải tại cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học; 1 huy chương bạc toàn quốc cuộc thi IOE; 2 huy chương vàng cuộc thi Robocon ORC online toàn quốc;... Tỷ lệ tốt nghiệp của trường luôn đạt từ 99-100%.

Trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2014-2019 và tiếp tục giữ vững danh hiệu này vào năm 2025. Năm học 2025-2026, trường có 24 lớp, 1.101 học sinh, 59 cán bộ giáo viên với cơ sở vật chất khang trang, khuôn viên trường lớp xanh-sạch-đẹp.

Tại buổi lễ, Trường THPT Lê Thánh Tông vinh dự đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, giai đoạn 2025-2029.

gen-h-10.jpg
Giám đốc Sở Giáo dục và Đạo tạo Phạm Văn Nam (thứ 4 từ phải sang) tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển của nhà trường trong thời gian qua. Ảnh: Vũ Chi

Dịp này Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen cho 8 thầy-cô giáo đã có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển của nhà trường trong thời gian qua.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phạm Văn Nam ghi nhận và biểu dương những kết quả tập thể nhà trường đạt được trong thời gian qua.

Trước yêu cầu đổi mới giáo dục trong tình hình mới, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo bày tỏ hy vọng tập thể nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng dạy-học, phát huy truyền thống hiếu học và tinh thần sáng tạo, xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, thân thiện, nơi học sinh không chỉ trang bị tri thức, rèn luyện kỹ năng mà còn phát triển toàn diện nhân cách; đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt gắn với đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ, đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018, góp phần vào sự phát triển chung của ngành giáo dục tỉnh nhà.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai sắp xếp đội ngũ giáo viên trước năm học mới

Gia Lai sắp xếp đội ngũ giáo viên trước năm học mới

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)-Năm học 2025-2026, ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai còn thiếu hơn 3.500 giáo viên, nhân viên so với định mức. Sở Giáo dục và Ðào tạo cho biết sẽ tập trung rà soát, điều chuyển và tham mưu tuyển dụng số chỉ tiêu còn lại, đồng thời linh hoạt bổ sung giáo viên hợp đồng kịp thời, nhất là vùng khó khăn.

Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai: Điểm chuẩn trúng tuyển từ 22,02-25,14

Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai: Điểm chuẩn trúng tuyển từ 22,02-25,14

Tuyển sinh

(GLO)- Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh vừa công bố điểm trúng tuyển các ngành đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2025. Trong đó, Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai có 4 mã ngành với điểm chuẩn trúng tuyển dao động trong khoảng 22,02-25,14.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị phụ huynh khẩn trương hoàn tất thủ tục đến hết ngày 25-8

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị phụ huynh khẩn trương hoàn tất thủ tục đến hết ngày 25-8

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai vừa có thông báo về tình hình tiếp nhận trẻ em, học sinh là con của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của tỉnh Gia Lai (trước sáp nhập) về học tập tại các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn các phường ở Quy Nhơn.

null