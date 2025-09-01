Trường THPT Lê Thánh Tông đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, giai đoạn 2025-2029

(GLO)- Sáng 1-9, Trường THPT Lê Thánh Tông (phường Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập và đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, giai đoạn 2025-2029.

Dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường THPT Lê Thánh Tông có các ông: Phạm Văn Nam-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trần Quốc Khánh-Tỉnh ủy viên, Bí thư phường Ayun Pa; Hiệu trưởng các trường THPT lân cận cùng các thầy, cô giáo, học sinh của Trường THPT qua các thời kỳ.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phạm Văn Nam (thứ 2 từ phải sang) trao bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, giai đoạn 2025-2029 cho tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Lê Thánh Tông. Ảnh: Vũ Chi

Trường THPT Lê Thánh Tông ra đời năm 1975 với tên gọi Trường cấp II-III Cheo Reo. Sau nhiều lần chia tách, ngày 6-8-2008, Trường chính thức mang tên Trường THPT Lê Thánh Tông. Sau 50 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Lê Thánh Tông đã khẳng định được chất lượng giáo dục toàn diện với bề dày thành tích, trở thành địa chỉ tin cậy để phụ huynh yên tâm gửi gắm con em và là điểm sáng trong ngành giáo dục tỉnh nhà.

Trong 5 năm học gần đây, nhà trường có 64 học sinh đạt giải tại kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh, 1 học sinh đạt giải khuyến khích tại kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT quốc gia; tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn tỉnh đạt 18 huy chương; đạt 5 giải tại cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học; 1 huy chương bạc toàn quốc cuộc thi IOE; 2 huy chương vàng cuộc thi Robocon ORC online toàn quốc;... Tỷ lệ tốt nghiệp của trường luôn đạt từ 99-100%.

Trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2014-2019 và tiếp tục giữ vững danh hiệu này vào năm 2025. Năm học 2025-2026, trường có 24 lớp, 1.101 học sinh, 59 cán bộ giáo viên với cơ sở vật chất khang trang, khuôn viên trường lớp xanh-sạch-đẹp.

Tại buổi lễ, Trường THPT Lê Thánh Tông vinh dự đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, giai đoạn 2025-2029.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đạo tạo Phạm Văn Nam (thứ 4 từ phải sang) tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển của nhà trường trong thời gian qua. Ảnh: Vũ Chi

Dịp này Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen cho 8 thầy-cô giáo đã có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển của nhà trường trong thời gian qua.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phạm Văn Nam ghi nhận và biểu dương những kết quả tập thể nhà trường đạt được trong thời gian qua.

Trước yêu cầu đổi mới giáo dục trong tình hình mới, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo bày tỏ hy vọng tập thể nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng dạy-học, phát huy truyền thống hiếu học và tinh thần sáng tạo, xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, thân thiện, nơi học sinh không chỉ trang bị tri thức, rèn luyện kỹ năng mà còn phát triển toàn diện nhân cách; đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt gắn với đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ, đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018, góp phần vào sự phát triển chung của ngành giáo dục tỉnh nhà.