Hơn 200 vận động viên tham gia giải chạy “Bước chân 50 năm-Hành trình kết nối”

(GLO)- Sáng 31-8, nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập, Trường THPT Lê Thánh Tông (phường Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) tổ chức giải chạy phong trào với chủ đề “Bước chân 50 năm-Hành trình kết nối” với sự tham gia của hơn 200 vận động viên.

Các vận động viên tham gia giải chạy "Bước chân 50 năm-Hành trình kết nối" phấn khởi về đích. Ảnh: Vũ Chi

Các vận động viên tranh tài ở 2 cự ly: 3 km nữ và 5 km nam dành cho lứa tuổi trên 40 và dưới 40. Ngoài ra, còn có các vận động viên chạy đồng hành với cự ly 1,5 km. Cung đường chạy dọc tuyến đường Nguyễn Huệ (phường Ayun Pa).

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 16 giải, gồm 4 giải nhất, 4 giải nhì, 4 giải ba và 4 giải khuyến khích cho các vận động viên xuất sắc nhất tại từng cự ly. Riêng cự ly chạy đồng hành, Ban tổ chức trao 3 huy chương vàng, bạc, đồng cho 3 vận động viên về đích đầu tiên.

Trong đó, tại cự ly 3 km nữ, giải nhất thuộc về 2 vận động viên Nguyễn Thị Nga (trên 40 tuổi) và Nguyễn Thị Mỹ Vân (dưới 40 tuổi). Cự ly 5 km nam, giải nhất thuộc về 2 vận động viên Cao Hậu (trên 40 tuổi) và Nguyễn Việt Anh (dưới 40 tuổi).

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên xuất sắc nhất tại cự ly 5 km nam dưới 40 tuổi. Ảnh: Vũ Chi

Ngay sau giải chạy phong trào, các đại biểu cùng đông đảo giáo viên, học sinh, cựu học sinh Trường THPT Lê Thánh Tông qua các thời kỳ đã tham quan triển lãm ảnh được trưng bày tại khuôn viên trường. Với chủ đề “THPT Lê Thánh Tông-Dấu ấn yêu thương”, triển lãm đã trưng bày nhiều bức ảnh ghi dấu sự trưởng thành và phát triển của nhà trường qua 50 năm.

Được biết, tối cùng ngày sẽ diễn ra Gala Dinner gặp gỡ giữa các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường với chủ đề “50 năm hội ngộ và tri ân”. Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường sẽ diễn ra vào sáng 1-9.