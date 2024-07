Sáng 22-7, đoàn lãnh đạo tỉnh Gia Lai do đồng chí Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công ở xã Phú An (huyện Đak Pơ).

Cùng đi thăm, tặng quà có đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Đak Pơ, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Phú An.

Theo đó, đoàn đến thăm, tặng quà 5 gia đình chính sách, người có công ở xã Phú An, gồm: Bà Huỳnh Thị Kim Hương (thân nhân Liệt sĩ, thôn An Phong), ông Trương Huy Hoàng (thương binh, thôn An Phú), bà Nguyễn Thị Ai (bệnh binh, thôn An Quý), ông Đinh Soeng (bệnh binh) và bà Đinh Thị HRốch (bệnh binh) cùng ở làng Đê Chơ Gang. Mỗi phần quà gồm 3 triệu đồng tiền mặt và 1 phần quà 500 ngàn đồng.

Tại các gia đình đến thăm, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, tình hình phát triển kinh tế của các gia đình. Đồng thời bày tỏ tình cảm sâu sắc với sự cống hiến to lớn của các thế hệ cha anh, những người có công, thân nhân người có công với cách mạng đã hy sinh xương máu cho nền độc lập tự do của Tổ quốc.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn người có công, thân nhân liệt sĩ luôn vui, khỏe, sống lâu cùng con cháu và vận động con cháu tiếp tục noi gương các thế hệ cha ông, phát huy truyền thống, tinh thần cách mạng, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế gia đình, chung tay xây dựng thôn, làng, xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới.