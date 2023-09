Trung úy Công an hi sinh khi chặn hai nhóm thanh niên hỗn chiến

Tin liên quan Phú Yên: Thiếu tá Quân đội hy sinh khi cứu hai người dân đuối nước

Ngày 23-9, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh đang khẩn trương điều tra việc một cán bộ công tác tại Công an thị trấn An Bài (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) bị kẻ xấu đâm trọng thương trong lúc làm nhiệm vụ, sau đó hi sinh tại bệnh viện.

Trước đó, khoảng hơn 21 giờ ngày 22-9, Công an thị trấn An Bài nhận tin báo từ người dân về việc có 2 nhóm thanh niên hỗn chiến trên địa bàn. Thời điểm này, Trung úy Đỗ Văn Tú (SN 1998, trú thôn An Phú 2, xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ, cán bộ Công an thị trấn An Bài) đang làm nhiệm vụ trực ban.

Nhận được tin báo, Trung úy Tú đã báo cáo chỉ huy Công an thị trấn An Bài, đồng thời di chuyển đến khu vực xảy ra hỗn chiến để nắm bắt tình hình.

Khi Trung úy Đỗ Văn Tú đang làm nhiệm vụ, chờ các tổ nghiệp vụ xuống phối hợp ngăn chặn cuộc hỗn chiến thì bất ngờ bị một đối tượng sử dụng hung khí đâm trọng thương

Ngay sau đó, Trung úy Tú được khẩn trương đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, người chiến sĩ công an trẻ này đã hi sinh tại bệnh viện.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Thái Bình và lực lượng lực lượng chức năng tỉnh Thái Bình điều tra, làm rõ.