Trung tâm Y tế thị xã An Khê: Hiện đại hóa máy móc, thiết bị khám-chữa bệnh

Đầu năm 2019, TTYT thị xã An Khê được tỉnh trang bị máy chụp cắt lớp vi tính (CT) Scanner 16 đầu dò (16 lát cắt) của hãng Siemens (Đức). Theo kỹ thuật viên Lê Văn Hiến (phòng CT, Khoa Chẩn đoán hình ảnh-Xét nghiệm), máy chụp CT 16 đầu dò phát tia X thu được nhiều hình ảnh, giúp phát hiện và chẩn đoán kịp thời các bệnh như: tai biến xuất huyết não, chấn thương sọ não kín, chấn thương vùng bụng kín, các bệnh lý khác.

“Chụp X-quang thường cho hình ảnh không rõ nét, dễ bị chồng chéo và có trường hợp bị bỏ sót các tổn thương. Còn chụp CT cho hình ảnh sắc nét, chi tiết, sớm biết được mức độ bệnh lý. Từ đó, bác sĩ đưa ra phác đồ điều trị phù hợp”-anh Hiến chia sẻ.

Đến năm 2023, TTYT thị xã tiếp tục được trang bị thêm nhiều máy móc, thiết bị như: máy siêu âm tổng quát 3 đầu dò, máy theo dõi sản khoa 2 chức năng, máy soi cổ tử cung, đèn điều trị vàng da, máy monitor theo dõi bệnh nhân 6 thông số có IBP, giường hồi sức đa năng, máy gây mê kèm thở, máy siêu âm trị liệu, máy sắc thuốc Đông y gói tự động 3 nồi, bơm tiêm điện, máy điện tim 3 kênh (kết nối máy vi tính) và máy chủ (server) với tổng trị giá hơn 4,8 tỷ đồng.

Để vận hành, sử dụng trang-thiết bị y tế thành thạo, đơn vị cung cấp đã cử cán bộ kỹ thuật hướng dẫn cách thức thao tác vận hành máy móc. Cũng trong năm 2023, TTYT thị xã đã cử 2 bác sĩ chuyên khoa I đi tập huấn nâng cao nghiệp vụ và cử 2 điều dưỡng tập huấn phục vụ chạy thận nhân tạo tại một số bệnh viện ở TP. Hồ Chí Minh. Cùng với đó, đơn vị tổ chức phổ cập trình độ sau đại học cho 60 lượt điều dưỡng nhằm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ hỗ trợ bác sĩ và chăm sóc, trợ giúp người bệnh tốt hơn.

Bác sĩ gây mê Hà Thị Bích Thảo (Khoa Ngoại) cho biết: Hiện nay, phòng mổ có 3 máy gây mê kèm thở. Mỗi máy có bình thuốc bốc hơi sử dụng loại thuốc gây mê toàn thân khác nhau. Khi gây mê người bệnh, chỉ cần đặt ống nội khí quản kết nối từ máy gây mê kèm thở đến người bệnh. Việc này giúp duy trì sự thông thoáng của đường hô hấp và kiểm soát hô hấp trong suốt quá trình phẫu thuật.

Những trường hợp được chỉ định sử dụng phương pháp gây mê nội khí quản như: phẫu thuật lớn, kéo dài hay phẫu thuật vùng hàm mặt, tai mũi họng, sọ não, vùng đầu, sinh mổ, có thêm máy móc hiện đại giúp đội ngũ y-bác sĩ thực hiện cùng lúc nhiều ca phẫu thuật, giúp cứu chữa người bệnh kịp thời.

Đưa con đến tái khám tại TTYT thị xã An Khê, chị Phạm Thị Thanh Tuyền (thôn An Sơn, xã Cư An, huyện Đak Pơ) kể: Tháng 8-2023, chị sinh con tại Khoa Sản. Do sinh thiếu tháng nên em bé chỉ nặng 2,2 kg với các biểu hiện tỉnh táo, da môi hồng, các phản xạ tốt, nhưng bú kém. Sau đó, bé được chuyển sang Khoa Nhi để theo dõi, sử dụng dịch truyền và kháng sinh; cho nằm lồng ấp, cho ăn sữa qua ống xông dạ dày.

“Được các y-bác sĩ tận tình chăm sóc và nằm trong lồng ấp có nhiệt độ ổn định, kết hợp chiếu đèn vàng da, sau 7 ngày, con tôi mạnh khỏe và được xuất viện. Trung tâm Y tế thị xã được trang bị nhiều máy móc hiện đại, đội ngũ y-bác sĩ có chuyên môn cao, nhiệt tình và trách nhiệm”-chị Tuyền tâm sự.

Trao đổi với P.V, bác sĩ Trần Đức Phương-Phó Giám đốc TTYT thị xã An Khê-cho biết: Việc đưa máy móc thiết bị y tế hiện đại phục vụ công tác khám-chữa bệnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ y-bác sĩ nâng cao tay nghề, mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên y tế. Để từng bước đưa TTYT thị xã An Khê trở thành bệnh viện khu vực, rất mong các cấp, các ngành quan tâm đầu tư mở rộng một số khoa như: khám bệnh, hồi sức cấp cứu, Đông y, chẩn đoán hình ảnh; trang bị thêm máy chụp X-quang tăng sáng vừa chụp vừa điều trị, máy chạy thận nhân tạo”-Phó Giám đốc TTYT thị xã An Khê nói.