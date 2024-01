(GLO)- Ngày 24-1, tại Trung tâm Y tế thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai), Agribank chi nhánh thị xã An Khê Đông Gia Lai đã bàn giao xe ô tô cứu thương trị giá 1,3 tỷ đồng cho Trung tâm Y tế thị xã An Khê.

Dự lễ bàn giao có bà Nguyễn Thị Mai Phương-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai; bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai; đại diện lãnh đạo Sở Y tế; lãnh đạo Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Gia Lai; lãnh đạo Agribank chi nhánh thị xã An Khê Đông Gia Lai; lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND thị xã An Khê cùng cán bộ nhân viên Trung tâm Y tế thị xã.

Trong khuôn khổ chương trình an sinh xã hội của Agribank chi nhánh thị xã An Khê Đông Gia Lai đã tài trợ cho Trung tâm Y tế thị xã An Khê 1 xe ô tô cứu thương nhãn hiệu Toyota Hiace, sản xuất tại Nhật Bản, trị giá 1,3 tỷ đồng. Đây là dòng xe cứu thương chuyên dụng đời mới, được trang bị bình oxy, hộc tủ, băng cáng chính và phụ, ghế ngồi.

Phát biểu tại lễ bàn giao, bà Nguyễn Thị Mai Phương-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai ghi nhận tình cảm, sự đồng hành của Agribank chi nhánh tỉnh Gia Lai nói chung, Agribank chi nhánh thị xã An Khê Đông Gia Lai nói riêng đã tích cực cùng với địa phương trong công tác an sinh xã hội; góp phần chung tay cùng thị xã An Khê và ngành Y tế chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân, đặc biệt là người bệnh trong cơn nguy cấp cần chuyển viện điều trị gấp. Bà Nguyễn Thị Mai Phương mong muốn Trung tâm Y tế thị xã An Khê-đơn vị tiếp nhận xe cứu thương có trách nhiệm bảo quản và đưa vào sử dụng đúng mục đích và ý nghĩa.