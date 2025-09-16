Trung Quốc xác định hãng chip Nvidia vi phạm luật chống độc quyền

(GLO)- Trung Quốc kết luận Nvidia vi phạm luật chống độc quyền liên quan đến một thương vụ đình đám năm 2020. Động thái này làm gia tăng sức ép lên chính quyền ông Trump.

Ngày 15-9, cơ quan quản lý thị trường Trung Quốc cho biết, cuộc điều tra sơ bộ đã phát hiện hãng chip Nvidia (Mỹ) vi phạm luật chống độc quyền, động thái giáng một đòn mới nhất vào gã khổng lồ chip của Mỹ.

Trung Quốc phát hiện Nvidia vi phạm luật chống độc quyền. (Ảnh minh họa)

Theo tuyên bố của Cục Quản lý Nhà nước về quy chế thị trường Trung Quốc (SAMR), kết quả điều tra sơ bộ cho thấy Nvidia đã vi phạm Luật Chống độc quyền của Trung Quốc và các yêu cầu kèm theo trong thông báo phê chuẩn có điều kiện tại thương vụ Nvidia mua Mellanox trước đây. Cơ quan này quyết định tiếp tục điều tra theo quy định pháp luật. Động thái mới đánh dấu bước tiến sau khi Nvidia bị điều tra từ ngày 9-12-2024.

Nvidia là nhà sản xuất bộ vi xử lý dùng cho trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu thế giới có lợi nhuận tăng vọt nhờ làn sóng AI. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt rồi sau đó nới lỏng một số hạn chế nghiêm ngặt đối với việc công ty này bán chip tiên tiến cho Trung Quốc.

Hãng chip Nvidia mua lại công ty công nghệ Mellanox năm 2020 theo một thỏa thuận đã được Trung Quốc chấp thuận vào thời điểm đó với một số điều kiện nhất định. Mellanox là công ty chuyên cung cấp các giải pháp mạng cho trung tâm dữ liệu và máy chủ.

Theo luật chống độc quyền của Trung Quốc, doanh nghiệp có thể phải đối mặt với mức phạt từ 1% đến 10% doanh số hàng năm, xác định theo năm trước án phạt. Trong năm tài chính kết thúc vào ngày 26-1, doanh thu của Nvidia tại Trung Quốc đạt 17 tỷ USD, chiếm 13% tổng doanh thu.

Nvidia từng thống trị thị trường chip AI Trung Quốc với thị phần hơn 90% trước các hạn chế này. Tuy nhiên, công ty đang đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các đối thủ nội địa, đặc biệt là Huawei. Trung Quốc chiếm khoảng 17% doanh thu của Nvidia trong năm tài chính kết thúc vào cuối tháng 1-2025, giảm từ 26% so với hai năm trước.

Các quan chức hai nước cũng được cho là sẽ chuẩn bị cho một cuộc gặp có thể diễn ra giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngay trong tháng 10 tới, khi hai nhà lãnh đạo dự kiến tham dự một hội nghị thượng đỉnh tại Hàn Quốc.

Kết luận điều tra sơ bộ của Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh nước này đang tiến hành vòng đàm phán thuế quan với Mỹ tại Madrid (Tây Ban Nha). Trong đó, mặt hàng chip dự kiến được đưa vào thảo luận.