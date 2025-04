Trung đoàn 1 tổng kết phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới và chung tay vì người nghèo

(GLO)- Chiều 4-4, Trung đoàn 1 thuộc Sư đoàn Bộ binh 2 (xã Thành An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) tổng kết phong trào thi đua “Trung đoàn 1 chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Trung đoàn 1 chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025.

Các đại biểu tham dự hội nghị tổng kết. Ảnh: Ngọc Minh

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo UBND huyện Kbang, UBND thị xã An Khê cùng lãnh đạo một số cơ quan, xã, phường ở huyện Kbang, thị xã An Khê cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 1.

Triển khai thực hiện phong trào thi đua“Trung đoàn 1 chung sức xây dựng nông thôn mới”, những năm qua, Trung đoàn 1 đã huy động 2.556 lượt cán bộ, chiến sĩ với 17.080 công lao động di dời 80 nhà dân đến khu tái định cư, dựng 5 nhà mới, san lấp mặt bằng 24 nhà; nạo vét gần 93km mương thoát nước đường dân sinh, kênh mương nội đồng.

Khai hoang, cải tạo 15ha đất gieo cấy lúa nước, đắp 2km đập dẫn nước; đào 96 hầm rút nước thải nhà vệ sinh, trồng 13.500m2 cỏ chống sạt lở khu tái định cư, đào 1.100 hố trồng cây, trồng 900 cây xanh dọc các tuyến đường; tổng dọn vệ sinh, củng cố cảnh quan môi trường 90 điểm trường học, nhà văn hóa, trụ sở UBND, Trạm Y tế, đường làng, ngõ xóm tại các xã Kon Pne, Đăk Rong (huyện Kbang), xã Thành An, Tú An, phường An Bình (thị xã An Khê) và ở TP. Pleiku.

Bà Lê Thị Hồng Minh-Phó Chủ tịch UBND thị xã An Khê trao tặng suất quà cho Trung đoàn 1. Ảnh: Ngọc Minh

Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, Trung đoàn đã gặp mặt, tặng 140 suất quà trị giá 70 triệu đồng cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn được phân công nhân dịp lễ, Tết. Đồng thời tặng 104 suất quà, trị giá hơn 31 triệu đồng cho các em học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Chi Lăng, Trường Tiểu học Ngô Mây, Trường THPT Quang Trung, Trường THPT Nguyễn Khuyến (thị xã An Khê), góp phần động viên các em học sinh nỗ lực, vươn lên trong học tập.

Trung đoàn thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương, các đơn vị kết nghĩa tổ chức tuyên truyền giáo dục đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, giáo dục truyền thống của Đảng, Quân đội và các sự kiện ngày lễ lớn của đất nước.

Giai đoạn 2021-2025, thực hiện phong trào thi đua “Trung đoàn 1 chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phái sau”, Trung đoàn đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ kinh phí xây dựng 2 nhà đồng đội (80 triệu đồng/hộ) cho cán bộ, chiến sĩ khó khăn về nhà ở; vận động cán bộ, chiến sĩ đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” gần 380 triệu đồng; thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương-bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng hơn 204 triệu đồng; tổ chức cho hơn 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ chăm sóc phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Sư đoàn, Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã An Khê.

Trung đoàn 1 tặng giấy khen các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới và phong trào vì người nghèo, giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Ngọc Minh

Trung đoàn đã hỗ trợ 69 hộ dân xây dựng nhà ở, chuồng trại chăn nuôi; giúp 35 gia đình cải tạo, canh tác trên diện tích 8ha; tặng vật nuôi cho 15 hộ nghèo. Trên cơ sở hỗ trợ của Trung đoàn, đến nay đã có 9 hộ vươn lên thoát nghèo...

Tại hội nghị, một số xã cùng một số tập thể tiêu biểu đã báo cáo tham luận về cách làm hay, thực hiện hiệu quả các phong trào, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới, giảm hộ nghèo của các địa phương.

Dịp này, thị xã An Khê đã tặng Trung đoàn 1 một suất quà thể hiện tình cảm, tình thần đoàn kết giữa địa phương với cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Clip: Ngọc Minh

Dịp này, Trung đoàn 1 khen thưởng 5 tập thể, 6 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua “Trung đoàn 1 chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Trung đoàn 1 chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025.