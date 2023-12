Trong 11 tháng, hơn 6.000 người tử vong vì tai nạn giao thông

Tin liên quan Tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại Việt Nam năm 2023

Theo Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Trần Hữu Minh, tháng 11/2023 (tính từ ngày 15/10 đến ngày 14/11), toàn quốc xảy ra 1.950 vụ tai nạn giao thông, làm chết 885 người và làm bị thương 1.515 người.

So với tháng 11/2022, số vụ tai nạn giao thông giảm 136 vụ (6,52%), giảm 287 người chết (24,49%), tăng 77 người bị thương (5,35%).

Trong số đó, đường bộ xảy ra 1.942 vụ tai nạn giao thông, làm chết 879 người, bị thương 1.515 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 132 vụ (6,36%), giảm 282 người chết (24,29%), tăng 80 người bị thương (5,57%).

Đường sắt xảy ra 4 vụ, làm chết 4 người, không có người bị thương. So với cùng kỳ năm trước giảm 4 vụ (50%), giảm 4 người chết (50%), giảm 1 người bị thương (100%).

Đường thủy xảy ra 4 vụ, làm 2 người chết, không có người bị thương, không thay đổi về số vụ so với cùng kỳ năm trước nhưng giảm 1 người chết (33,33%) và giảm 2 người bị thương (100%). Tuyến hàng hải không xảy ra tai nạn.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, trong tháng 11/2023, cơ quan này nhận được 28 báo cáo an toàn bắt buộc, xảy ra 1 sự cố mức B, 1 sự cố mức C, 5 sự cố mức D, tăng 2 sự cố so với cùng kỳ năm 2022. Hai sự cố mức C đang trong quá trình điều tra, còn 4 sự cố do hỏng hóc kỹ thuật, 1 sự cố do nhân viên kỹ thuật.

Như vậy, trong 11 tháng năm 2023 (tính từ ngày 15/12/2022 đến 14/11/2023), cả nước xảy ra 11.776 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.381 người, bị thương 8.488 người, tuy tăng 342 vụ (2,99%), tăng 854 người bị thương (11,19%) so với cùng kỳ năm 2022, nhưng giảm 145 người chết (2,22%).

Trong số này, đường bộ xảy ra 11.655 vụ, làm chết 6.294 người, bị thương 8.459 người, tăng 347 vụ (3,07%), giảm 105 người chết (1,64%), tăng 850 người bị thương (11,17%) so với cùng kỳ năm trước.

Đường sắt xảy ra 88 vụ, làm chết 67 người, bị thương 22 người, giảm 1 vụ (1,12%), giảm 2 người chết (2,9%), tăng 2 người bị thương (10%) so với cùng kỳ năm trước.

Đường thủy xảy ra 28 vụ, làm chết 18 người, bị thương 7 người, giảm 3 vụ (9,68%), giảm 28 người chết (60,87%), tăng 2 người bị thương (40%) so với cùng kỳ năm trước.

Hàng hải xảy ra 5 vụ, làm chết 2 người, không có người bị thương, giảm 1 vụ (16,67%), giảm 10 người chết và mất tích (83,33%) so với cùng kỳ năm trước.