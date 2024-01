Trốn truy nã qua Myanmar, khi về đến cửa khẩu bị công an Quảng Ngãi tóm gọn

Bị truy nã về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Đinh Thị Kiều Loan (ở Quảng Ngãi) đã trốn chạy qua Myanmar. Khi vừa từ Myanmar về đến cửa khẩu, Loan liền bị lực lượng công an tóm gọn.

Tin liên quan Bị bắt sau 43 năm trốn truy nã

Chiều 8.1, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.Quảng Ngãi vừa bắt giữ và di lý Đinh Thị Kiều Loan (27 tuổi, trú xã Sơn Nham, H.Sơn Hà, Quảng Ngãi) từ cửa khẩu Hà Khẩu (Lào Cai) về đến Quảng Ngãi, sau khi trốn truy nã qua Myanmar.

Trước đó, ngày 29.5.2020, Cơ quan CSĐT Công an TP.Quảng Ngãi kiểm tra một nhà nghỉ trên đường Hà Huy Tập (TP.Quảng Ngãi) thì phát hiện, bắt giữ nhóm người sử dụng trái phép chất ma túy.

Sau khi điều tra, thu thập chứng cứ, cơ quan chức năng xác định Đinh Thị Kiều Loan là người đứng ra tổ chức sử dụng chất ma túy trái phép. Đến tháng 7.2023, Công an TP.Quảng Ngãi khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Thị Kiều Loan.

Lo sợ bị pháp luật trừng trị, bị can Loan đã bỏ trốn. Tháng 9.2023, Cơ quan CSĐT Công an TP.Quảng Ngãi ra quyết định truy nã. Lần theo dấu vết tội phạm, Cơ quan CSĐT xác định bị can Loan bỏ trốn qua Myanmar.

Những ngày cuối năm 2023, bị can Loan di chuyển về Việt Nam, khi vừa đặt chân đến cửa khẩu Hà Khẩu (Lào Cai), các điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an TP.Quảng Ngãi đã có mặt và bắt giữ Loan. Sau đó, cơ quan chức năng đã di lý bị can Đinh Thị Kiều Loan từ Lào Cai về Quảng Ngãi.

Ngày 4.1, tại xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, TP.HCM, Tổ công tác thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng đã bắt giữ một đối tượng bị truy nã khác là Lê Đức (40 tuổi, trú xã Nghĩa Hòa, H.Tư Nghĩa, Quảng Ngãi).

Sau khi gây án giết người, Lê Đức đã lẩn trốn nên ngày 15.12.2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định truy nã đối với Lê Đức về hành vi giết người. Khi bị bắt, Lê Đức đang làm nghề bán hàng rong (cà tím nướng) tại xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, TP.HCM.