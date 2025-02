Triển khai công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương và địa phương năm 2025

Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Tại điểm cầu Gia Lai, dự hội nghị có Đại tá Lê Kim Giàu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Theo dự thảo báo cáo của Bộ Quốc phòng, năm 2024, trong bối cảnh, tình hình an ninh chính trị thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường song dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương, địa phương đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng gắn với nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị và đạt nhiều kết quả nổi bật; góp phần đảm bảo giữ vững quốc phòng-an ninh, an ninh biên giới, chủ quyền biển đảo, lãnh thổ quốc gia tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: T.D

Cụ thể, các bộ, ngành Trung ương, địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện tốt các chính sách, pháp luật về quốc phòng, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; công tác giáo dục quốc phòng và an ninh có nhiều đổi mới; thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia gắn với các chiến lược về quốc phòng, an ninh và đối ngoại; tăng cường xây dựng tiềm lực quốc phòng, phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc và thực hiện có hiệu quả công tác phòng thủ dân sự.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành Trung ương, địa phương đã phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tiếp tục tham gia có hiệu quả xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh và rộng khắp. Qua đó đã góp phần nâng cao thực lực, tiềm lực, thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, sẵn sàng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025 tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: T.D

Riêng Gia Lai, năm 2024, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Trong năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Năm 2024, toàn tỉnh đã chọn 2.847 công dân nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu và có chất lượng tốt. Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp thường xuyên được kiện toàn, hoạt động đúng quy chế, hiệu quả. Đội K52 tổ chức tìm kiếm, quy tập 21 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh tại Campuchia; 10 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh và đang xác minh danh tính liệt sĩ tại 1 mộ chôn tập thể tại huyện Đak Pơ. Công tác đối ngoại với chính quyền, quân đội, công an, Nhân dân các tỉnh Đông bắc Campuchia được thực hiện tốt. Cũng trong năm qua, toàn tỉnh đã xây dựng được 27 nhà làm việc của Ban Chỉ huy Quân sự xã ở các địa phương trong tỉnh. Hiện 218/218 Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã có nhà làm việc riêng.

Phát triển kết thúc hội nghị, theo Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc-Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam: Năm qua, các bộ, ngành, địa phương có sự phối hợp tốt với lực lượng vũ trang trong ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; diễn tập phòng thủ và xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, đủ cơ cấu, thành phần. “Năm 2025, dự báo, tình hình an ninh chính trị thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, đề nghị các bộ, ngành và địa phương phát huy những kết quả đã đạt được để thực hiện thắng lợi công tác quốc phòng trong thời gian tới. Qua đó, góp phần giữ vững quốc phòng-an ninh, an ninh biên giới, chủ quyền biển đảo, lãnh thổ quốc gia tạo cơ sở vững chắc thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển của đất nước”-Trung tướng Ngọc nhấn mạnh.

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen cho 24 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng năm 2024.