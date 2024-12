Trào lưu “Anti vắc xin”: Trẻ mất cơ hội tạo lá chắn miễn dịch

Để làm rõ những tác hại của trào lưu này, P.V Báo Gia Lai đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Văn Đồng-Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

*P.V: Thưa ông, việc phụ huynh từ chối tiêm vắc xin sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của trẻ?

- Ông Nguyễn Văn Đồng: Hiện nay, cán bộ y tế khá vất vả trong tuyên truyền, vận động tiêm vắc xin cho trẻ khi một số người phản đối tiêm chủng. Họ coi tiêm chủng bắt buộc là sự can thiệp của Chính phủ vào lựa chọn cá nhân. Những người khác lo ngại về sự an toàn, hiệu quả của vắc xin hoặc tin rằng các bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc xin không gây nguy cơ nghiêm trọng cho sức khỏe.

*P.V: Ông có thể nói rõ thêm về lợi ích của việc tiêm vắc xin và khuyến cáo gì với các bậc phụ huynh trong việc đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ?

- Ông Nguyễn Văn Đồng: Các bằng chứng khoa học và thực tiễn cho thấy tiêm chủng phòng bệnh là biện pháp dự phòng an toàn, hiệu quả nhất để dự phòng mắc bệnh, tử vong và nâng cao chất lượng cuộc sống, không chỉ cho trẻ em mà còn cho cả người lớn.

Tác động của vắc xin là rất to lớn. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), vắc xin giúp giảm 2-3 triệu trẻ em tử vong hàng năm do các bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, sởi, viêm màng não do Hib, viêm phổi… Bên cạnh đó, tiêm chủng góp phần làm giảm tỷ lệ kháng sinh và ngăn chặn các chủng kháng sinh, kéo dài tuổi thọ, nâng cao sức khỏe và giảm biến chứng bệnh tật. Vì vậy, các bậc phụ huynh nên đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ để bảo vệ sức khỏe.