TP.HCM: Ô tô 5 chỗ biến dạng sau tai nạn liên hoàn

Hơn 12 giờ ngày 19.3, Đội CSGT Phú Lâm (Phòng PC08, Công an TP.HCM) đã giải quyết xong hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên QL1, đoạn thuộc P.Bình Hưng Hòa B (Q.Bình Tân) khiến nhiều phương tiện bị hư hỏng, giao thông ùn ứ kéo dài.

Tin liên quan Tai nạn liên hoàn giữa xe khách và ba ôtô trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 40 cùng ngày, trên QL1 hướng từ cầu vượt ngã tư Gò Mây về vòng xoay An Lạc, tại vị trí qua Trạm thu phí An Sương An Lạc (P.Bình Hưng Hòa B) khoảng 200 m xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa xe tải loại 5,5 tấn, ô tô 5 chỗ và xe khách giường nằm.

Tại hiện trường, ô tô 5 chỗ (BS: 60A-610.xx) bị biến dạng phần đầu và đuôi, bung túi khí. Hai xe còn lại cũng bị hư hỏng.

Nhận tin báo, Đội CSGT Phú Lâm có mặt điều tiết giao thông, giải quyết hiện trường.

Hình ảnh trích xuất từ camera hành trình của ô tô 5 chỗ cho thấy, thời điểm trên, ô tô này chạy với tốc độ chậm trên QL1. Khi tài xế cho xe giảm tốc độ, chuẩn bị dừng để giữ khoảng cách với xe phía trước thì bị xe tải chạy phía sau tông tới, húc ô tô 5 chỗ lao vào xe khách giường nằm phía trước.

Ô tô 5 chỗ bị kẹp giữa hai phương tiện, hư hỏng nặng. Bốn người trên ô tô may mắn thoát nạn nhưng một phen khiếp vía.

Ảnh hưởng từ vụ tai nạn liên hoàn này khiến giao thông trên QL1 qua khu vực bị ùn ứ kéo dài.

Đến trưa cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn liên hoàn này mới được giải quyết xong, xe cứu hộ kéo các phương tiện hư hỏng ra khỏi hiện trường, giao thông dần ổn định trở lại.