TPHCM: Nhóm người nhậu xong rủ nhau bơi qua sông, 2 người mất tích

Ngày 21/7, theo thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án; khởi tố bị can đối với Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia Hoàng Quốc Hùng và các bị can khác.