TP. Pleiku có thêm 1 mô hình “Tổ dân phố điện tử”

(GLO)- Chiều 1-7, Trường Cao đẳng Gia Lai tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023. Tham dự có đại diện Công an tỉnh Gia Lai; Công an TP. Pleiku; UBND xã, Công an xã Diên Phú; cán bộ, giáo viên Trường Cao đẳng Gia Lai.