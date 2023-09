Tổng thống Hoa Kỳ đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Ra đón Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài, có Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc; Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn; Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng; Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước, Bộ Ngoại giao, Nguyễn Việt Dũng.

Đại sứ Marc E. Knapper và đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội đã có mặt tại sân bay, nồng nhiệt chào đón Tổng thống Joe Biden và Đoàn đại biểu cấp cao Hoa Kỳ.

Tháp tùng Tổng thống Joe Biden thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam có: Ngoại trưởng Antony Blinken; Cố vấn An ninh quốc gia Jake Sullivan; Đặc phái viên về Khí hậu của Tổng thống John Kerry; Trợ lý Tổng thống, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia John Finer; Phó Trợ lý Tổng thống, Điều phối viên đặc biệt Hội đồng An ninh Quốc gia Kurt Campbell; Trợ lý Ngoại trưởng Daniel Kritenbrink; Cố vấn đặc biệt của Tổng thống, Giám đốc Cao cấp Hội đồng An ninh Quốc gia Mira Rapp-Hooper; Cố vấn Đặc biệt của Tổng thống, Giám đốc Cao cấp Hội đồng An ninh Quốc gia Tarun Chhabra.

Chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Joe Biden, đánh dấu một thập kỷ hai nước xác lập và triển khai quan hệ Đối tác Toàn diện (2013 - 2023), là sự tiếp nối của các chuyến thăm Việt Nam của những người đứng đầu Nhà Trắng, Tổng thống Bill Clinton (năm 2000), Tổng thống George Bush (năm 2006), Tổng thống Obama (năm 2016) và Tổng thống Donald Trump (năm 2017), trong gần 30 năm qua. Những thành quả tốt đẹp của mối quan hệ song phương trong gần ba thập kỷ qua là cơ sở để khẳng định chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tới Việt Nam sẽ tiếp tục là dấu mốc có ý nghĩa trên hành trình chung vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển bền vững tại khu vực và trên thế giới của hai nước.