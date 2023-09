Tòa án nhân dân huyện Mang Yang chú trọng xét xử lưu động

Ngày 28-6, Tòa án nhân dân huyện Mang Yang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động tại hội trường UBND xã Kon Thụp và tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Hiệp (SN 1976, trú tại huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng) 9 năm 6 tháng tù và Lương Văn Công (SN 1991, trú tại làng Dơ Nâu, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang) 7 năm 6 tháng tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Phiên tòa thu hút hơn 70 người dân địa phương tham gia.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 7-2022, Hiệp đến thuê nhà của người dân tại làng Dơ Nâu để ở làm nông và mua bán củi. Ngày 10-9-2022, do biết Hiệp mua bán trái phép chất ma túy nên Công đến mua 3 gói ma túy loại heroin với giá 600 ngàn đồng, mục đích để sử dụng và bán lại cho người khác. Khoảng 18 giờ ngày 10-9-2022, Công nhận được điện thoại của một đối tượng tại xã Đê Ar (huyện Mang Yang) để hỏi mua 2 gói ma túy loại heroin để sử dụng. Trong lúc đi giao túy cho đối tượng nêu trên, Công bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang, thu giữ trong người của Công 2 gói giấy bạc, bên trong có chứa chất ma túy loại heroin, khối lượng hơn 0,077 gam. Trên cơ sở lời khai nhận của Công, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Mang Yang đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hiệp tại làng Dơ Nâu, qua đó, thu giữ 1 gói ma túy loại heroin có khối lượng hơn 0,035 gam.

Tham dự phiên tòa với vai trò là người phiên dịch tiếng Tày, ông Hoàng Văn Soạn-Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Kon Thụp-cho biết: “Thời gian qua, xã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền pháp luật để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân. Tuy nhiên, việc mở các phiên tòa xét xử lưu động giúp người dân được tiếp cận các quy định của pháp luật một cách chủ động, nhanh chóng. Bằng việc phiên dịch tiếng Tày, sau phiên tòa này, tôi tuyên truyền, phổ biến lại các nội dung của hội đồng xét xử cho người dân hiểu rõ, nắm bắt về tác hại của ma túy và quy định của pháp luật liên quan”.

Còn ông Vi Văn Việt (làng Pơ Nang, xã Kon Thụp) cho biết: "Dù bận việc nhà, nhưng được cán bộ thông báo có vụ xét xử lưu động ở xã, tôi sắp xếp thời gian đến xem. Tham gia phiên tòa lưu động về mua bán trái phép chất ma túy, tôi thấy pháp luật thật nghiêm minh. Tôi sẽ tuyên truyền, vận động người thân, xóm giềng chấp hành pháp luật, tránh phạm tội. Tôi cũng mong muốn Tòa án tổ chức nhiều phiên xét xử lưu động tương tự để người dân theo dõi, nắm bắt pháp luật".

Trò chuyện cùng chúng tôi, ông Lương Đình Lực-Chủ tịch UBND xã Kon Thụp cho hay: Toàn xã có 6 thôn, làng. Trong vòng 2 năm nay, xã xảy ra 3 vụ liên quan về ma túy gây mất an ninh trật tự. Trước tình hình đó, xã đã đề nghị Tòa án nhân dân huyện tổ chức phiên tòa xét xử lưu động vụ án mua bán trái phép chất ma túy tại hội trường UBND xã để tạo sức răn đe và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người trên địa bàn. “Trên thực tế, lâu nay người dân chỉ nghe cơ quan chức năng bắt giữ các đối tượng vi phạm. Trong khi đó, việc bắt giữ các đối tượng tội phạm thì cơ quan Công an không công khai. Do vậy, khi đưa ra xét xử lưu động thì người dân được “mắt thấy, tai nghe” đối tượng, hành vi phạm pháp luật và hình phạt theo quy định. Trên cơ sở phiên tòa này, thời gian tới, chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan ban ngành xuống các thôn, làng để tuyên truyền pháp luật về ma túy. Mặt khác, chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng tiếp tục tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động về các vấn đề khác, như: tảo hôn, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật"-ông Lương Đình Lực đề xuất.

Theo ông Trương Nam Trung-Chánh án Tòa án nhân dân huyện Mang Yang: Để phiên tòa xét xử lưu động hiệu quả, trước đó, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Công an, Viện Kiểm sát nghiên cứu đưa ra xét xử các vụ án có tính chất nổi cộm, thu hút dư luận. Tiếp đó, đơn vị giao nhiệm vụ cho thẩm phán phụ trách vụ án nghiên cứu kỹ lưỡng hồ sơ vụ án liên quan. Mặt khác, đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương chuẩn bị các điều kiện cần thiết, như: hội trường xét xử; thông báo, vận động người dân đến theo dõi phiên tòa nhằm giáo dục, nâng cao ý thức hơn trong việc chấp hành pháp luật.

“Tòa án xét xử lưu động là theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương nhằm đấu tranh phòng-chống tội phạm, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao ý thức chấp hành pháp của người dân ở những vùng không có điều kiện tiếp cận pháp luật. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức các phiên tòa lưu động, trong đó, chú trọng lựa chọn những vụ án điểm, đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương về điều kiện cần thiết của phiên tòa”-Chánh án Trung nhấn mạnh.