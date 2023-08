Tin liên quan Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành từ trần

Sáng 24/8, tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng (số 18 Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể Lễ tang Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, theo nghi thức cấp Nhà nước.

Đúng 9 giờ, Lễ viếng Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành bắt đầu.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan... đã gửi vòng hoa viếng Phó Thủ tướng Lê Văn Thành.

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dẫn đầu vào viếng đồng chí Lê Văn Thành và chia buồn cùng gia quyến. Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình…tham gia đoàn viếng.

Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu; Đoàn Chủ tịch nước do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu; Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu; Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến dẫn đầu, đã vào viếng Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và chia buồn cùng gia quyến.

Ghi sổ tang, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ: “Vô cùng thương tiếc Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Lê Văn Thành là cán bộ lãnh đạo dám nghĩ, dám làm đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp chung của Đảng, của dân tộc và cho sự nghiệp phát triển của Thành phố Hải Phòng. Vĩnh biệt Đồng chí! Xin gửi tới gia đình lời chia buồn sâu sắc nhất.”

Bày tỏ thương tiếc đồng chí Lê Văn Thành, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi sổ tang: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Lê Văn Thành, người con ưu tú của thành phố Cảng Anh hùng, người đồng chí, đồng đội thân thương, yêu quý của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021 và 2021 - 2026. Chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, người thân của đồng chí Lê Văn Thành về sự mất mát không gì bù đắp được này.”

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi sổ tang: “Vô cùng thương tiếc Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ; Người lãnh đạo tài năng, tâm huyết, trách nhiệm có nhiều công lao đóng góp cho Đất nước và Thành phố Hải Phòng; Người Đồng chí, anh em thân thiết, gần gũi, giản dị, tình cảm với bạn bè, đồng chí, anh em, nhân dân. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến toàn thể gia quyến, Đảng bộ và Nhân dân Thành phố Hải Phòng.”

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai ghi sổ tang, bày tỏ: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí đã có nhiều đóng góp cho Đảng, cho hoạt động của Chính phủ, cho phát triển của Hải Phòng và đất nước. Thành kính chia buồn cùng toàn thể gia quyến.”

Các Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; Văn phòng Trung ương Đảng; Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Chính phủ; các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế... đã đến viếng Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và chia buồn cùng gia quyến.

Lễ viếng đồng chí Lê Văn Thành diễn ra đến 7 giờ, thứ Bảy, ngày 26/8/2023 (tức ngày 11 tháng 7 năm Quý Mão).

Lễ truy điệu vào hồi 7 giờ, thứ Bảy, ngày 26/8/2023. Lễ đưa tang và Lễ an táng được tổ chức vào sáng thứ Bảy, ngày 26/8/2023 tại Nghĩa trang quê nhà xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng.